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Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Таун хаус в современном стиле, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Гостиная в стиле минимализм Железобетон Белый
    Таун хаус в современном стиле, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Рабочий кабинет в стиле минимализм Бетон Белый
    Таун хаус в современном стиле, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Рабочий кабинет в стиле минимализм ДСП Бежевый
    +11
    Таун хаус в современном стиле
    Коттедж в стиле арт деко, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Гостиная в классическом стиле Плитка Белый
    Коттедж в стиле арт деко, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Мрамор Серый
    Коттедж в стиле арт деко, Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Студия дизайна интерьера в Симферополе M-projection Ванная в классическом стиле Плитка Фиолетовый / Лиловый
    +12
    Коттедж в стиле арт деко

    Команда M-Project имеет опыт работы в дизайне интерьера 8 978 746 98 46, mprojectstudio@gmail.com и проектировании более 8 лет.Мы реализовали более 70 обьектов на территории Крыма,Москвы,Минска,Киева.В нашей команде работают только профессиональные архитекторы,конструкторы,визуализаторы и дизайнеры! Более подробно Вы можете ознакомиться с информацией на сайте m-projection.ru, https://vk.com/club98555492, https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100010125251102, https://www.instagram.com/p/BJsTOmtB_cm/

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    • Дизайн интерьера
    • 3D-визуализация
    • Изготовление текстильной продукции
    • Ремонт квартиры под ключ
    • проектирование
    • архитектурное проектирование
    • дизайн проект
    • визуализация
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    Регионы обслуживания
    • Крым
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Краснодар
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    • симферополь
    Адрес
    ул. Севастопольская 3
    295022 Симферополь
    Россия
    +7-9787469846 m-projection.ru
    Законное владение

    Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская 3

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