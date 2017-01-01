Команда M-Project имеет опыт работы в дизайне интерьера 8 978 746 98 46, mprojectstudio@gmail.com и проектировании более 8 лет.Мы реализовали более 70 обьектов на территории Крыма,Москвы,Минска,Киева.В нашей команде работают только профессиональные архитекторы,конструкторы,визуализаторы и дизайнеры! Более подробно Вы можете ознакомиться с информацией на сайте m-projection.ru, https://vk.com/club98555492, https://ru-ru.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100010125251102, https://www.instagram.com/p/BJsTOmtB_cm/