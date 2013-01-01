КАК сделать удобно, комфортно, стильно? Как все продумать и уместить? КАК сделать красиво? Где найти все материалы и мебель? Где найти тех, кто это все сделает?? А самое главное - как на это не потрать кучу времени, нервов, денег ???

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Именно за решение этих вопросов меня советуют своим друзьям и близким. Я с командой проектирую и реализовываю дизайн-проекты с 2013 года. Работаем в Санкт-Петербурге и Москве. Спроектировали несколько бизнес-центров, ресторанов и фитнес-залов в Москве и Санкт-Петербурге. 90% заказов - квартиры и загородные дома. Осуществляем управление реализацией проектов ( авторский надзор, комплектацию, проектирование мебели, ремонтно- строительные работы).