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Студия дизайна Татьяны Лазурной
Дизайнеры интерьера Saint-Peterburg
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК "Граф Орлов" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Кухня в классическом стиле
    ЖК "Граф Орлов" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    ЖК "Граф Орлов" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    +11
    ЖК "Граф Орлов" 90м
    Санкт-Петербург ЖК "Полюстрово" 70м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в стиле минимализм
    Санкт-Петербург ЖК "Полюстрово" 70м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Спальня в стиле минимализм
    Санкт-Петербург ЖК "Полюстрово" 70м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Санкт-Петербург ЖК "Полюстрово" 70м
    Санкт-Петербург, Петроградка, старый фонд, 95 м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    Санкт-Петербург, Петроградка, старый фонд, 95 м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    Санкт-Петербург, Петроградка, старый фонд, 95 м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Ванная в классическом стиле
    +12
    Санкт-Петербург, Петроградка, старый фонд, 95 м
    Москва "Дмитровская" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Ванная в классическом стиле
    Москва "Дмитровская" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Ванная в классическом стиле
    Москва "Дмитровская" 90м, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Детская комнатa в классическом стиле
    +46
    Москва "Дмитровская" 90м
    "Конаково Ривер Клаб" Тверская область дом 350 метров, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в стиле кантри
    "Конаково Ривер Клаб" Тверская область дом 350 метров, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    "Конаково Ривер Клаб" Тверская область дом 350 метров, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
    +33
    "Конаково Ривер Клаб" Тверская область дом 350 метров
    Москва Химки 90 м2, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Гостиная в классическом стиле
    Москва Химки 90 м2, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной Кухня в классическом стиле
    Москва Химки 90 м2, Студия дизайна Татьяны Лазурной Студия дизайна Татьяны Лазурной балконы
    +22
    Москва Химки 90 м2
    Показать все 15 проекты

    КАК сделать удобно, комфортно, стильно? Как все продумать и уместить? КАК сделать красиво? Где найти все материалы и мебель? Где найти тех, кто это все сделает?? А самое главное - как на это не потрать кучу времени, нервов, денег ???

    ﻿

    Именно за решение этих вопросов меня советуют своим друзьям и близким. Я с командой проектирую и реализовываю дизайн-проекты с 2013 года. Работаем в Санкт-Петербурге и Москве. Спроектировали несколько бизнес-центров, ресторанов и фитнес-залов в Москве и Санкт-Петербурге. 90% заказов - квартиры и загородные дома. Осуществляем управление реализацией проектов ( авторский надзор, комплектацию, проектирование мебели, ремонтно- строительные работы).

    Услуги
    • Разработка полного дизайн-проекта
    • комплектация объектов
    • авторский наздор.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Награды компании
    ADD-2019
    Адрес
    Театральная пл. д.6 оф.22
    190068 Saint-Peterburg
    Россия
    +7-9643421833 tashdesign.ru

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