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Леди Архитектор
Дизайнеры интерьера Казань
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    • Дизайн-студия «Леди Архитектор» – это сплоченный коллектив профессионалов, имеющих огромный опыт в области проектирования, дизайна, декорирования интерьеров, выполнивших не один десяток успешных работ.За более чем 10 лет плодотворной работы студии квалифицированные дизайнеры, имеющие высшее архитектурное образование, создали ряд уникальных проектов. Помимо частных лиц, нашими заказчиками являются крупные организации в Казани и РТ: ООО «Бахетле», ювелирный бутик «Via Manzoni», сеть ювелирных салонов «Шерри Леди», флористические салоны «Мадам де Флер», ЗАО «Татсоцбанк», медицинский центр «Здоровье семьи», завод «Элекон», ОЭЗ "Алабуга" и другие. Это лишь подтверждает надежность сотрудничества с нашей студией дизайна, ее престиж и доверие со стороны клиентов.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Казань и Татарстан
    Адрес
    Достоевского, 66
    420097 Казань
    Россия
    +7-9872970930 www.ladyarch.ru
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