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Дизайнеры Зеленодольский Район Осиново
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    • Наша главная задача – создать уютный, неповторимый и функциональный интерьер.

    Мы работаем в разных стилях, следим за последними тенденциями мировой моды, используем современные материалы и технологии. Сотрудничество с лучшими производителями и специалистами в области дизайна и строительства позволяет нам быть уверенными в качестве выполненных работ.

    Услуги
    • Основная часть нашей работы – это выполнение дизайн-проектов и осуществление авторского надзора; все декоративно-художественные работы (фрески
    • трафаретная роспись
    • патинирование – золочение лепного декора и мебели
    • декорирование потолков
    • батик
    • мозаика
    • и т.п.) мы разрабатываем индивидуально вас.
    Регионы обслуживания
    зеленодольский район осиново
    Адрес
    422527 Зеленодольский Район Осиново
    Россия
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