Наша главная задача – создать уютный, неповторимый и функциональный интерьер.
Мы работаем в разных стилях, следим за последними тенденциями мировой моды, используем современные материалы и технологии. Сотрудничество с лучшими производителями и специалистами в области дизайна и строительства позволяет нам быть уверенными в качестве выполненных работ.
- Услуги
- Основная часть нашей работы – это выполнение дизайн-проектов и осуществление авторского надзора; все декоративно-художественные работы (фрески
- трафаретная роспись
- патинирование – золочение лепного декора и мебели
- декорирование потолков
- батик
- мозаика
- и т.п.) мы разрабатываем индивидуально вас.
- Регионы обслуживания
- зеленодольский район осиново
- Адрес
-
422527 Зеленодольский Район Осиново
Россия
inter-designers.ru