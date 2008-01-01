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e.v.a.project architecture &amp; design
Архитекторы Kazan
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект дизайна интерьера в загородном доме, e.v.a.project architecture & design e.v.a.project architecture & design Гостиная в стиле модерн
    Проект дизайна интерьера в загородном доме, e.v.a.project architecture & design e.v.a.project architecture & design ГостинаяДиваны и журнальные столики
    Проект дизайна интерьера в загородном доме, e.v.a.project architecture & design e.v.a.project architecture & design Столовая комната в стиле модерн
    +5
    Проект дизайна интерьера в загородном доме

    Студия E.V.A.project - это профессиональные и качественные услуги в сфере Архитектуры и Дизайна любой сложности 

     - комфорт/эстетика/функциональность/эргономичность  

    - творческий тандем с заказчиком 

     - экспертное решение Ваших задач  

    - понятная система ценообразования  

    - гарантия результата и сроков

    Услуги
    architecture & design
    Регионы обслуживания
    Россия и Kazan
    Награды компании
    • - Диплом победителя конкурса На лучший эскизный проект приспособления объекта культурного наследия под современное функциональное использование г.Казань, 2008 год
    • - Диплом участника конкурса На грант Мэра г.Казани с правом обучения в крупнейших вузах мира г.Казань, 2008 год
    Адрес
    Dostoevskogo 15, office 1
    420000 Kazan
    Россия
    +7-8432531357
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