Цветные шторы – буйство красок в четырех стенах

Цвет штор – важная составляющая палитры красок в интерьере квартиры. Яркие занавески могут внести неповторимую изюминку в монохромный интерьер, а могут и органично влиться в ансамбль пестрых и экспрессивных цветов, наполняющих к…

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