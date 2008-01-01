Студия E.V.A.project - это профессиональные и качественные услуги в сфере Архитектуры и Дизайна любой сложности
- комфорт/эстетика/функциональность/эргономичность
- творческий тандем с заказчиком
- экспертное решение Ваших задач
- понятная система ценообразования
- гарантия результата и сроков
- Услуги
- architecture & design
- Регионы обслуживания
- Россия и Kazan
- Награды компании
- - Диплом победителя конкурса
На лучший эскизный проект приспособления объекта культурного наследия под современное функциональное использованиег.Казань, 2008 год
- - Диплом участника конкурса
На грант Мэра г.Казанис правом обучения в крупнейших вузах мира г.Казань, 2008 год
- - Диплом победителя конкурса
- Адрес
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Dostoevskogo 15, office 1
420000 Kazan
Россия
+7-8432531357