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Плитка и камень Казань
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    • Фирма занимается обработкой камня(мрамор, гранит): укладка полов, изготовление мозаики, столешниц, каминов,  других видов интерьера и экстерьера из натурального камня. Также осуществляется дизайн помещений. Изготовление мебели на заказ из фанеры. 

    Услуги
    • укладка полов
    • изготовление мозаики
    • столешниц
    • каминов
    • других видов интерьера и экстерьера из натурального камня
    • дизайн помещений. Изготовление мебели на заказ из фанеры.
    Регионы обслуживания
    16 и Казань
    Адрес
    ул.Журналистов, 62
    420073 Казань
    Россия
    +7-9872253883 www.decoretti.com
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