Фирма занимается обработкой камня(мрамор, гранит): укладка полов, изготовление мозаики, столешниц, каминов, других видов интерьера и экстерьера из натурального камня. Также осуществляется дизайн помещений. Изготовление мебели на заказ из фанеры.
- Услуги
- укладка полов
- изготовление мозаики
- столешниц
- каминов
- других видов интерьера и экстерьера из натурального камня
- дизайн помещений. Изготовление мебели на заказ из фанеры.
- Регионы обслуживания
- 16 и Казань
- Адрес
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ул.Журналистов, 62
420073 Казань
Россия
+7-9872253883 www.decoretti.com