Фирма занимается обработкой камня(мрамор, гранит): укладка полов, изготовление мозаики, столешниц, каминов, других видов интерьера и экстерьера из натурального камня. Также осуществляется дизайн помещений. Изготовление мебели на заказ из фанеры.