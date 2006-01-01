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Арт Лайн
Дизайнеры интерьера Казань
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    • Дизайн-студия «Арт Лайн» создана в 2006 году . Основным направлением деятельности является создание проектов интерьеров и реализация их «под ключ». В нашем багаже множество реализованных проектов - частных и общественных, жилых и офисных как в Казани, так и в Москве и Санкт-Петербурге.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • авторское сопровождение
    • дизайн экстерьеров
    • объектное моделирование
    Регионы обслуживания
    Весь мир и All
    Адрес
    ул.Сибгата Хакима, д.3, оф.2
    420061 Казань
    Россия
    +7-9173965721 artlinedesign.ru
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