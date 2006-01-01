Дизайн-студия «Арт Лайн» создана в 2006 году . Основным направлением деятельности является создание проектов интерьеров и реализация их «под ключ». В нашем багаже множество реализованных проектов - частных и общественных, жилых и офисных как в Казани, так и в Москве и Санкт-Петербурге.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- авторское сопровождение
- дизайн экстерьеров
- объектное моделирование
- Регионы обслуживания
- Весь мир и All
- Адрес
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ул.Сибгата Хакима, д.3, оф.2
420061 Казань
Россия
+7-9173965721 artlinedesign.ru