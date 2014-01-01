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FullHouseDesign
Архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ​Квартира в ЖК "Победы, 5", 90 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    ​Квартира в ЖК "Победы, 5", 90 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    ​Квартира в ЖК "Победы, 5", 90 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    +18
    ​Квартира в ЖК "Победы, 5", 90 кв.м.
    Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    +37
    Загородный дом в посёлке "HONKA" на Медном озере, 450 м.кв.
    Резиденция в посёлке Репино, 450 кв. м., FullHouseDesign FullHouseDesign
    Резиденция в посёлке Репино, 450 кв. м., FullHouseDesign FullHouseDesign
    Резиденция в посёлке Репино, 450 кв. м., FullHouseDesign FullHouseDesign
    +41
    Резиденция в посёлке Репино, 450 кв. м.
    Дом в посёлке Новое Репино, 600 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    Дом в посёлке Новое Репино, 600 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    Дом в посёлке Новое Репино, 600 кв.м. , FullHouseDesign FullHouseDesign
    +44
    Дом в посёлке Новое Репино, 600 кв.м.
    Дом в посёлке Медовое, FullHouseDesign FullHouseDesign
    Дом в посёлке Медовое, FullHouseDesign FullHouseDesign
    Дом в посёлке Медовое, FullHouseDesign FullHouseDesign
    +27
    Дом в посёлке Медовое
    «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Столовая комната в стиле минимализм
    «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Дома в стиле минимализм
    «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв., FullHouseDesign FullHouseDesign Столовая комната в стиле минимализм
    +15
    «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.

    Студия FullHouseDesign - это семейно-творческий союз Павла Иванова и Марии Ивановой-Сорокиной, олицетворяющий сочетание мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества.  Обладатели множества премий и наград в области дизайна и архитектуры.

    Лауреаты престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards, в которой победителями становятся только лучшие компании и бренды класса люкс.

    Студия FullHouseDesign работает как в России, так и за рубежом, осуществляя профессиональный, комплексный подход, позволяющий решить все вопросы, связанные с проектированием, строительством и комплектацией объектов любой сложности. 

    Мария Иванова-Сорокина (Член Союза Дизайнеров России, председатель дипломной комиссии университета технологии и дизайна)

    Дизайнер легко играющая со стилями, создающая проекты с яркой эмоциональной оставляющей. Использование опыта прошлого, соединенное с модернистским подходом к стилизации, дает широкий выбор творческих средств и свободу в реализации интересных идей.

    Павел Иванов  (Член Союза Дизайнеров России)

    Архитектор, который ценит естественность и целесообразность. В его проектах функциональные и конструктивные решения обретают эстетическую форму, а внутренняя структура находит свое прямое выражение во внешней форме. Каждый проект, словно живой организм, рождается в конкретных условиях, и поэтому уникален.

    Телефон +7 800 777 38 84

    Сайт http://fullhousedesign.ru

    Услуги
    Авторский дизайн интерьеров. Архитектурное проектирование. Декорирование. Комплексный подход. Полная комплектация. Авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Великобритания & Европа
    Награды компании
    Лауреат Премии Luxury Lifestyle Awards 2014 Russia в номинации «Дизайн-студия интерьеров класса люкс. Участвовали в конкурсе ВЫСОКИЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА  в Санкт-Петербурге был награжден 2-й премией за реализованный жилой интерьер Банный комплекс в Репино,  2014 год Красивые квартиры 2014".   3 премиея в номинации «ОБЪЕКТ» за   проект Павла Иванова «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв. 
    Адрес
    Большая Монетная 29 А
    197101 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8007773884 fullhousedesign.ru
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