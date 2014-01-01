Студия FullHouseDesign - это семейно-творческий союз Павла Иванова и Марии Ивановой-Сорокиной, олицетворяющий сочетание мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества. Обладатели множества премий и наград в области дизайна и архитектуры.
Лауреаты престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards, в которой победителями становятся только лучшие компании и бренды класса люкс.
Студия FullHouseDesign работает как в России, так и за рубежом, осуществляя профессиональный, комплексный подход, позволяющий решить все вопросы, связанные с проектированием, строительством и комплектацией объектов любой сложности.
Мария Иванова-Сорокина (Член Союза Дизайнеров России, председатель дипломной комиссии университета технологии и дизайна)
Дизайнер легко играющая со стилями, создающая проекты с яркой эмоциональной оставляющей. Использование опыта прошлого, соединенное с модернистским подходом к стилизации, дает широкий выбор творческих средств и свободу в реализации интересных идей.
Павел Иванов (Член Союза Дизайнеров России)
Архитектор, который ценит естественность и целесообразность. В его проектах функциональные и конструктивные решения обретают эстетическую форму, а внутренняя структура находит свое прямое выражение во внешней форме. Каждый проект, словно живой организм, рождается в конкретных условиях, и поэтому уникален.
Телефон +7 800 777 38 84
- Услуги
- Авторский дизайн интерьеров. Архитектурное проектирование. Декорирование. Комплексный подход. Полная комплектация. Авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Великобритания & Европа
- Награды компании
- Лауреат Премии Luxury Lifestyle Awards 2014 Russia в номинации «Дизайн-студия интерьеров класса люкс
. Участвовали в конкурсеВЫСОКИЙ СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА
в Санкт-Петербурге был награжден 2-й премией за реализованный жилой интерьерБанный комплекс в Репино
, 2014 годКрасивые квартиры 2014". 3 премиея в номинации «ОБЪЕКТ» за проект Павла Иванова «Золотая резиденция в поселке Репино» 600м. кв.
- Адрес
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Большая Монетная 29 А
197101 Санкт-Петербург
Россия
+7-8007773884 fullhousedesign.ru