Студия FullHouseDesign - это семейно-творческий союз Павла Иванова и Марии Ивановой-Сорокиной, олицетворяющий сочетание мужского и женского подхода к дизайну, рациональности и творчества. Обладатели множества премий и наград в области дизайна и архитектуры.

Лауреаты престижной международной премии Luxury Lifestyle Awards, в которой победителями становятся только лучшие компании и бренды класса люкс.

Студия FullHouseDesign работает как в России, так и за рубежом, осуществляя профессиональный, комплексный подход, позволяющий решить все вопросы, связанные с проектированием, строительством и комплектацией объектов любой сложности.

Мария Иванова-Сорокина (Член Союза Дизайнеров России, председатель дипломной комиссии университета технологии и дизайна)

Дизайнер легко играющая со стилями, создающая проекты с яркой эмоциональной оставляющей. Использование опыта прошлого, соединенное с модернистским подходом к стилизации, дает широкий выбор творческих средств и свободу в реализации интересных идей.

Павел Иванов (Член Союза Дизайнеров России)

Архитектор, который ценит естественность и целесообразность. В его проектах функциональные и конструктивные решения обретают эстетическую форму, а внутренняя структура находит свое прямое выражение во внешней форме. Каждый проект, словно живой организм, рождается в конкретных условиях, и поэтому уникален.

Телефон +7 800 777 38 84

Сайт http://fullhousedesign.ru