SpaceLab Design - тандем архитектора и дизайнера-декоратора. В результате такого профессионального взаимодействия рождаются интерьеры, гармонично сочетающие архитектуру внутреннего пространства, материалы отделки и цветовые решения.В каждом проекте SpaceLab Design соблюдён баланс между эстетическими предпочтениями будущих хозяев и особенностями пространства - архитектурой объекта и ориентацией по сторонам света, пропорциями помещений, конструктивными элементами и расположением инженерных сетей. Авторские детали - мебель, светильники, декоративные элементы - выполненные по нашим эскизам российскими и европейскими партнёрами, формируют цельный интерьер, отражающий индивидуальность личности заказчика.Наша задача сделать интерьер вневременным, а процесс его создания лёгким и приятным для вас.