Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Spacelab Design
Дизайнеры Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 2Книги идей (2)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Houseboat , Spacelab Design Spacelab Design Гостиницы в скандинавском стиле
    Houseboat , Spacelab Design Spacelab Design Гостиницы в скандинавском стиле
    Houseboat , Spacelab Design Spacelab Design Гостиницы в скандинавском стиле
    +7
    Houseboat
    Квартира для джетсеттера, Spacelab Design Spacelab Design двери
    Квартира для джетсеттера, Spacelab Design Spacelab Design двери
    Квартира для джетсеттера, Spacelab Design Spacelab Design двери
    +23
    Квартира для джетсеттера
    ЖК Триумф Парк, Spacelab Design Spacelab Design Гостиная в стиле модерн
    ЖК Триумф Парк, Spacelab Design Spacelab Design Гостиная в стиле модерн
    ЖК Триумф Парк, Spacelab Design Spacelab Design Гостиная в стиле модерн
    +9
    ЖК Триумф Парк
    Коттедж в Комарово, Spacelab Design Spacelab Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Коттедж в Комарово, Spacelab Design Spacelab Design Гостиная в стиле модерн
    Коттедж в Комарово, Spacelab Design Spacelab Design Гостиная в стиле модерн
    +15
    Коттедж в Комарово

    SpaceLab Design - тандем архитектора и дизайнера-декоратора. В результате такого профессионального взаимодействия рождаются интерьеры, гармонично сочетающие архитектуру внутреннего пространства, материалы отделки и цветовые решения.В каждом проекте SpaceLab Design соблюдён баланс между эстетическими предпочтениями будущих хозяев и особенностями пространства - архитектурой объекта и ориентацией по сторонам света, пропорциями помещений, конструктивными элементами и расположением инженерных сетей. Авторские детали - мебель, светильники, декоративные элементы - выполненные по нашим эскизам российскими и европейскими партнёрами, формируют цельный интерьер, отражающий индивидуальность личности заказчика.Наша задача сделать интерьер вневременным, а процесс его создания лёгким и приятным для вас.

    Услуги
    дизайн, архитектура и декорирование
    Регионы обслуживания
    • Северо-Запад России
    • Латвия
    • Казань
    • Санкт-Петербург
    Награды компании
    Финалиста конкурса PINWIN Лучшее детям.
    Адрес
    197349 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8124253099 spacelab-design.com
      Add SEO element