SpaceLab Design - тандем архитектора и дизайнера-декоратора. В результате такого профессионального взаимодействия рождаются интерьеры, гармонично сочетающие архитектуру внутреннего пространства, материалы отделки и цветовые решения.В каждом проекте SpaceLab Design соблюдён баланс между эстетическими предпочтениями будущих хозяев и особенностями пространства - архитектурой объекта и ориентацией по сторонам света, пропорциями помещений, конструктивными элементами и расположением инженерных сетей. Авторские детали - мебель, светильники, декоративные элементы - выполненные по нашим эскизам российскими и европейскими партнёрами, формируют цельный интерьер, отражающий индивидуальность личности заказчика.Наша задача сделать интерьер вневременным, а процесс его создания лёгким и приятным для вас.
- Услуги
- дизайн, архитектура и декорирование
- Регионы обслуживания
- Северо-Запад России
- Латвия
- Казань
- Санкт-Петербург
- Награды компании
- Финалиста конкурса
PINWINЛучшее детям.
- Адрес
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197349 Санкт-Петербург
Россия
+7-8124253099 spacelab-design.com