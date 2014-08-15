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Облагораживание сада и экстерьера участка – вещь абсолютно необходимая. Особенно в условиях удаленной работы, когда многие либо бросились арендовать большие дома, либо и вовсе покупать.
Если вам посчастливилось быть обладателем большого красивого сада, грех этим не
воспользоваться. Вы можете посадить фруктовые деревья, чтобы в сезон
наслаждаться собственноручно собранными спелыми фруктами, обустроить бассейн,…
Изначально пергола была сугубо утилитарным сооружением, служившим каркасом для винограда. Естественный
навес, получившийся из вьющихся лоз, прекрасно защищал от полуденного зноя,
поэтому устанавливать такие конструкции стали над…