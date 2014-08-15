10 необычных садовых построек

Если вам посчастливилось быть обладателем большого красивого сада, грех этим не воспользоваться. Вы можете посадить фруктовые деревья, чтобы в сезон наслаждаться собственноручно собранными спелыми фруктами, обустроить бассейн,…

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