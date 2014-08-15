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SHKAF interior architects
Дизайнеры интерьера Moscow, Russia
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Cubes in flat, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Спальня в эклектичном стиле
    Cubes in flat, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Спальня в эклектичном стиле
    Cubes in flat, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Гостиные в эклектичном стиле
    +5
    Cubes in flat
    Beauty salon, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Спа в эклектичном стиле
    Beauty salon, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Спа в эклектичном стиле
    Beauty salon, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Спа в эклектичном стиле
    +4
    Beauty salon
    English bank in Russian style, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    English bank in Russian style, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    English bank in Russian style, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    +1
    English bank in Russian style
    Da Vinci residential, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Гостиные в эклектичном стиле
    Da Vinci residential, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Гостиные в эклектичном стиле
    Da Vinci residential, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Столовая комната в эклектичном стиле
    +6
    Da Vinci residential
    Kindergarten , SHKAF interior architects SHKAF interior architects Детские комната в эклектичном стиле
    Kindergarten , SHKAF interior architects SHKAF interior architects Детские комната в эклектичном стиле
    Kindergarten , SHKAF interior architects SHKAF interior architects Детские комната в эклектичном стиле
    +4
    Kindergarten
    Townhouse Origami, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Столовая комната в стиле минимализм
    Townhouse Origami, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Столовая комната в стиле минимализм
    Townhouse Origami, SHKAF interior architects SHKAF interior architects Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Townhouse Origami
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    Регионы обслуживания
    Moscow,Russia
    Адрес
    125364 Moscow, Russia
    Россия
    +7-9031510996 www.behance.net/anysechka

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