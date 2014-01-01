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- Награды компании
- 1.Международный конкурс компании
BRAERг. Москва, 2015-2016 г. 2-е место
- 2.Международный конкурс компании
BRAERг. Москва, 2013-2014 г. 2-е место
- 3.Международная премия
Eurasian Prize2014 г
- 4.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2014 год. город Сочи. 2-е место в номинации
Индивидуальные жилые дома
- 5.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2014 год. город Сочи. 1-е место в номинации
Многоквартирные жилые дома
- 6.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2013 год. город Сочи. 1-е место в номинации
Индивидуальные жилые дома
- 7.Конкурс
3 века профессиональному черчению в России2014 год. город Москва. 2-е место в номинации
Архитектура
- 8.Конкурс
Архитектура, ландшафт и жилая среда2015 год. город Новосибирск, Россия. 1-е место
- 9.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2015 год. город Сочи. 1-е место в номинации
Интерьеры
- 10.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2015 год. город Сочи. 2-е место в номинации
Индивидуальные жилые дома
- 11.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2016 год. город Сочи. 1-е место в номинации
Индивидуальные жилые дома
- 12.Конкурс архитектурных проектов
Архразрез2016 год. город Сочи. 3-е место в номинации
Интерьеры
- 13.Международный фестиваль «Зодчество» 2016 год. город Москва. Золотой знак в номинации
Многоквартирные жилые дома
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- 1.Международный конкурс компании
- Адрес
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lyubetsky@bk.ru
354000 Сочи
Россия
+7-9996529999 www.architect-sochi.com