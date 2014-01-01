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Максим Любецкий
Архитекторы Сочи
Обзор 34Проекты (34) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Монблан, Максим Любецкий Максим Любецкий Деревянные дома
    Монблан, Максим Любецкий Максим Любецкий Деревянные дома
    Монблан, Максим Любецкий Максим Любецкий Деревянные дома
    +12
    Монблан
    Шале, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле кантри
    Шале, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле кантри
    Шале, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле кантри
    +17
    Шале
    Казачий курень, Максим Любецкий Максим Любецкий Гостиная в стиле кантри
    Казачий курень, Максим Любецкий Максим Любецкий Гостиная в стиле кантри
    Казачий курень, Максим Любецкий Максим Любецкий Гостиная в стиле кантри
    +13
    Казачий курень
    Дом в Крыму, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм Камень
    Дом в Крыму, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
    Дом в Крыму, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
    +14
    Дом в Крыму
    Ахун, Максим Любецкий Максим Любецкий
    Ахун, Максим Любецкий Максим Любецкий
    Ахун, Максим Любецкий Максим Любецкий
    +25
    Ахун
    Русская усадьба, Максим Любецкий Максим Любецкий
    Русская усадьба, Максим Любецкий Максим Любецкий
    Русская усадьба, Максим Любецкий Максим Любецкий
    +10
    Русская усадьба
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    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
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    Награды компании
    • 1.Международный конкурс компании BRAER г. Москва, 2015-2016 г. 2-е место
    • 2.Международный конкурс компании BRAER г. Москва, 2013-2014 г. 2-е место
    • 3.Международная премия Eurasian Prize 2014 г
    • 4.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2014 год. город Сочи. 2-е место в номинации Индивидуальные жилые дома
    • 5.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2014 год. город Сочи. 1-е место в номинации Многоквартирные жилые дома
    • 6.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2013 год. город Сочи. 1-е место в номинации Индивидуальные жилые дома
    • 7.Конкурс 3 века профессиональному черчению в России 2014 год. город Москва. 2-е место в номинации Архитектура
    • 8.Конкурс Архитектура, ландшафт и жилая среда 2015 год. город Новосибирск, Россия. 1-е место
    • 9.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2015 год. город Сочи. 1-е место в номинации Интерьеры
    • 10.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2015 год. город Сочи. 2-е место в номинации Индивидуальные жилые дома
    • 11.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2016 год. город Сочи. 1-е место в номинации Индивидуальные жилые дома
    • 12.Конкурс архитектурных проектов Архразрез 2016 год. город Сочи. 3-е место в номинации Интерьеры
    • 13.Международный фестиваль «Зодчество» 2016 год. город Москва. Золотой знак в номинации Многоквартирные жилые дома
    • Показать все 13 награды
    Адрес
    lyubetsky@bk.ru
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9996529999 www.architect-sochi.com

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    VITTA-GROUP VITTA-GROUP
    Крутышко
    больше 6 лет назад
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