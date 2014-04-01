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Olesya Parkhomenko
Дизайнеры интерьера Ульяновск
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кухня, объединенная с гостиной , Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн Дерево Желтый
    Кухня, объединенная с гостиной , Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн Дерево Желтый
    Кухня, объединенная с гостиной , Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    +2
    Кухня, объединенная с гостиной
    Яркая квартира, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Детская комнатa в скандинавском стиле Бежевый
    Яркая квартира, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Детские комната в эклектичном стиле
    Яркая квартира, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Детские комната в эклектичном стиле
    +21
    Яркая квартира
    2-х комнатная квартира, г. Москва, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиные в эклектичном стиле
    2-х комнатная квартира, г. Москва, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиные в эклектичном стиле
    2-х комнатная квартира, г. Москва, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Кухни в эклектичном стиле
    +9
    2-х комнатная квартира, г. Москва
    Квартира 110 кв.м г. Ульяновск, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн
    Квартира 110 кв.м г. Ульяновск, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн
    Квартира 110 кв.м г. Ульяновск, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Гостиная в стиле модерн
    +24
    Квартира 110 кв.м г. Ульяновск
    Солнечная поляна, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Спа в средиземноморском стиле
    Солнечная поляна, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Спа в средиземноморском стиле
    Солнечная поляна, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Спа в средиземноморском стиле
    +22
    Солнечная поляна
    С видом на море, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Кухни в эклектичном стиле
    С видом на море, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Спальня в эклектичном стиле
    С видом на море, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Спальня в эклектичном стиле
    +7
    С видом на море
    Услуги
    Дизайн интерьера жилых и общественных помещений
    Регионы обслуживания
    russia и Ульяновск
    Адрес
    433341 Ульяновск
    Россия
    +7-9084919311 op-designer.blogspot.ru

    Отзыв

    Ecoles System Ecoles System
    Красивые работы
    больше 5 лет назад
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