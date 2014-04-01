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Садоводство – это замечательное хобби с огромными преимуществами. Доказано, что уход за растениями – это не только полезная физическая нагрузка, но и отличное средство для борьбы со стрессом.
Каждый из нас пытается сохранить здоровье всеми доступными способами. В современном мире, где так много факторов для его ухудшения, это так важно – ведь правда?А вы не задумывались над тем, какое влияние на самочувствие ваше и чле…
грязных
Есть ли у вас есть
друг с безупречно чистым домом? Или с
квартирой, которая всегда выглядит
абсолютно совершенной, независимо от
того приходите вы туда по приглашению
или посещаете друга без предупреждения?
Вы задаетесь…