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Yana Ryabchenko
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Эко бар Территория правильнх напитков, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Конференц-центры в стиле лофт
    Эко бар Территория правильнх напитков, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Конференц-центры в стиле лофт
    Эко бар Территория правильнх напитков, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Конференц-центры в стиле лофт
    +7
    Эко бар Территория правильнх напитков
    Роскошный минимализм, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Гостиная в стиле минимализм
    Роскошный минимализм, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Гостиная в стиле минимализм
    Роскошный минимализм, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухня в стиле минимализм
    +14
    Роскошный минимализм
    Шале и море, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухни в эклектичном стиле
    Шале и море
    Кофейня the Bakery, г.Самара, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухня в стиле модерн
    Кофейня the Bakery, г.Самара, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Офисные помещения и магазины
    Кофейня the Bakery, г.Самара, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Стены и полПол и стены
    +5
    Кофейня the Bakery, г.Самара
    Винтаж и современность, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Винтаж и современность, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухни в эклектичном стиле
    Винтаж и современность, Yana Ryabchenko Yana Ryabchenko Кухни в эклектичном стиле
    +11
    Винтаж и современность

    Наш подход в создании интерьеров в первую очередь концептуальный. Каждый новый проект - это своя неповторимая история. При проектировании любого объекта мы находим уникальные методы стилистического и функционального решения. Важными аспектами в нашем творчестве является сознательный  подход  и качественная реализация. Мы создаем интерьеры согласно особенностям заказчика, уделяя им столько времени, сколько потребуется. Внимательно следим за всеми деталями, контролируя процесс воплощения. Особое внимание в нашей работе мы уделяем экологическим аспектам, современному искусству и мировым тенденциям.

    Услуги
    Дизайн интерьера. Архитектурное и ландшафтное проектирование
    Регионы обслуживания
    Самара
    Адрес
    443096 Самара
    Россия
    +7-9179537173 yankaryabchenko.wix.com/yana
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