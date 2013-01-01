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Braginskaya &amp; Architects
Дизайнеры Москва
Обзор 21Проекты (21) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для коллекционера в Брюсселе, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для коллекционера в Брюсселе, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для коллекционера в Брюсселе, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Квартира для коллекционера в Брюсселе
    Загородный дом в Подмосковье, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Ванная комната в эклектичном стиле
    Загородный дом в Подмосковье, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Ванная комната в эклектичном стиле
    Загородный дом в Подмосковье, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Кухни в эклектичном стиле
    +12
    Загородный дом в Подмосковье
    Шоурум Петра Аксёнова, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    Шоурум Петра Аксёнова, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    Шоурум Петра Аксёнова, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    +5
    Шоурум Петра Аксёнова
    Загородный дом с единорогом, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Деревянные дома
    Загородный дом с единорогом, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Детские комната в эклектичном стиле
    Загородный дом с единорогом, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Детские комната в эклектичном стиле
    +11
    Загородный дом с единорогом
    Салон красоты «Цvети Сити», Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    Салон красоты «Цvети Сити», Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    Салон красоты «Цvети Сити», Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Конференц-центры в эклектичном стиле
    +9
    Салон красоты «Цvети Сити»
    Небольшая квартира с анфиладой, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Кухни в эклектичном стиле
    Небольшая квартира с анфиладой, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Кухни в эклектичном стиле
    Небольшая квартира с анфиладой, Braginskaya & Architects Braginskaya & Architects Гостиные в эклектичном стиле
    +19
    Небольшая квартира с анфиладой
    Показать все 21 проекты

    Braginskaya & Architects – архитектурное бюро, известное в России и за рубежом.

    Бюро создает яркие и уникальные проекты жилых и коммерческих объектов – квартир, домов, салонов красоты, концепт-сторов, ресторанов и баров.

    Braginskaya & Architects выполняет проекты любого объема и уровня проработки – от создания предметов мебели до разработки архитектурного проекта здания.

    Среди последних проектов бюро – квартиры в Брюсселе и Санкт-Петербурге, дома в Подмосковье, Сочи и Геленджике.

    Проекты Braginskaya & Architects регулярно публикуются в российских и зарубежных специализированных изданиях — Architectural Digest, Elle Decoration, Interior + Design, Salon и других.

    В 2021 году Braginskaya & Architects открыли подразделение в Дубае для более эффективной работы в странах Персидского залива.

    Услуги
    • Дизайн
    • Архитектура
    • Проектирование
    • Авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Russia, Europe и UAE
    Награды компании
    Входим в 100 лучших дизайнеров и архитекторов России по версии журнала AD в 2016, 2017, 2018 году.
    Адрес
    Мясницкая ул.22 стр.1
    101000 Москва
    Россия
    +7-9160111298 braginskaya-architects.com

    Отзыв

    succ.avenue
    С компанией Ателье Интерьера я сотрудничала по двум обьектам. Первый-это бутик женской одежды площадью 170 кв.м в особняке 19 века на Вспольном переулке в 2013 году. Второй обьект-мой загородный дом площадью 800 кв.м.который завершен в конце 2017 года. Могу с большой уверенностью сказать, что "Ателье интерьера"-это высокопрофессиональная команда под руководством Марины Брагинской. Помимо глобальной архитектурной работы, которая требовалась на обьектах, команде удалось сотворить чудо за счет фактур, цвета,мебели. Оба обьекта получились очень живые и теплые и функциональные. Большое спасибо "Ателье Интерьера"! С вами сотрудничать легко, интересно и профессионально.
    больше 4 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2017
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