Braginskaya & Architects – архитектурное бюро, известное в России и за рубежом.
Бюро создает яркие и уникальные проекты жилых и коммерческих объектов – квартир, домов, салонов красоты, концепт-сторов, ресторанов и баров.
Braginskaya & Architects выполняет проекты любого объема и уровня проработки – от создания предметов мебели до разработки архитектурного проекта здания.
Среди последних проектов бюро – квартиры в Брюсселе и Санкт-Петербурге, дома в Подмосковье, Сочи и Геленджике.
Проекты Braginskaya & Architects регулярно публикуются в российских и зарубежных специализированных изданиях — Architectural Digest, Elle Decoration, Interior + Design, Salon и других.
В 2021 году Braginskaya & Architects открыли подразделение в Дубае для более эффективной работы в странах Персидского залива.
- Услуги
- Дизайн
- Архитектура
- Проектирование
- Авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Russia, Europe и UAE
- Награды компании
- Входим в 100 лучших дизайнеров и архитекторов России по версии журнала AD в 2016, 2017, 2018 году.
- Адрес
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Мясницкая ул.22 стр.1
101000 Москва
Россия
+7-9160111298 braginskaya-architects.com