Braginskaya & Architects – архитектурное бюро, известное в России и за рубежом.

Бюро создает яркие и уникальные проекты жилых и коммерческих объектов – квартир, домов, салонов красоты, концепт-сторов, ресторанов и баров.

Braginskaya & Architects выполняет проекты любого объема и уровня проработки – от создания предметов мебели до разработки архитектурного проекта здания.

Среди последних проектов бюро – квартиры в Брюсселе и Санкт-Петербурге, дома в Подмосковье, Сочи и Геленджике.

Проекты Braginskaya & Architects регулярно публикуются в российских и зарубежных специализированных изданиях — Architectural Digest, Elle Decoration, Interior + Design, Salon и других.

В 2021 году Braginskaya & Architects открыли подразделение в Дубае для более эффективной работы в странах Персидского залива.