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Quality Metric
Дизайнеры интерьера Саратов
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Спальня в стиле прованс, Quality Metric Quality Metric Спальня в классическом стиле Известняк Бежевый
    Спальня в стиле прованс, Quality Metric Quality Metric Спальня в классическом стиле Бежевый
    Спальня в стиле прованс, Quality Metric Quality Metric Спальня в классическом стиле Бежевый
    Спальня в стиле прованс
    Интерьер дома с витражным остеклением, Quality Metric Quality Metric Гостиная в стиле лофт
    Интерьер дома с витражным остеклением, Quality Metric Quality Metric Гостиная в стиле лофт
    Интерьер дома с витражным остеклением, Quality Metric Quality Metric Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Интерьер дома с витражным остеклением
    Дом с витражным остеклением, Quality Metric Quality Metric Дома в рустикальном стиле
    Дом с витражным остеклением, Quality Metric Quality Metric Дома в рустикальном стиле
    Дом с витражным остеклением

    Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование от дизайн-студии "Quality Metric". Саратов.Дизайн интерьера любых помещений.Разработка дизайн-проектов коттеджей, домов, квартир, офисов.Проектирование индивидуальных жилых домов.Профессиональное решение задач любой сложности.Согласование перепланировки помещений.Авторский надзор. Строительство и отделка под ключ.Полный спектр архитектурно-дизайнерских услуг. 

    Студия дизайна "Quality Metric" предоставляет своим покупателям широкий ассортимент декоративных отделочных материалов. Фрески, декоративные краски, фактурные и венецианские штукатурки, производителей Италии, Франции, России и Турции. А так же: 3d панели, полиуретановая лепнина (Perfect, Европласт и др.), фасадная лепнина и многое многое другое.Все для декорирование и комплектации интерьера. Свет, мебель, декор, зеркала, декоративный кирпич, аксессуары.При покупке материалов предлагаем бесплатное эскизное дизайн-проектирование помещения и подбор материалов.Подбор материалов по дизайн-проектам.Студия архитектуры и дизайна "Quality Metric"ул. Зарубина д. 150 ТК Ваш Дом 2-й этаж, павильон 27

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • декоративные отделочные материалы.
    Регионы обслуживания
    Саратов, Москва и Сочи.
    Адрес
    ул. Зарубина д. 150 ТК Ваш Дом
    410000 Саратов
    Россия
    +7-9173097022 q-mc.ru
    Законное владение

    г. Саратов, ул. Зарубина д. 150 ТК "Ваш Дом" 2-й этаж, пав. 27

    Отзыв

    Александр Арт
    Оличная дизайн студия, и дом спроектировали и интерьер. Спасибо дизайнерам студии за хорошо выполненую работу. Все грамотно, крассиво, а главное не дорого и несложное в исполнении.
    больше 8 лет назад
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