Дизайн интерьеров и архитектурное проектирование от дизайн-студии "Quality Metric". Саратов.Дизайн интерьера любых помещений.Разработка дизайн-проектов коттеджей, домов, квартир, офисов.Проектирование индивидуальных жилых домов.Профессиональное решение задач любой сложности.Согласование перепланировки помещений.Авторский надзор. Строительство и отделка под ключ.Полный спектр архитектурно-дизайнерских услуг.

Студия дизайна "Quality Metric" предоставляет своим покупателям широкий ассортимент декоративных отделочных материалов. Фрески, декоративные краски, фактурные и венецианские штукатурки, производителей Италии, Франции, России и Турции. А так же: 3d панели, полиуретановая лепнина (Perfect, Европласт и др.), фасадная лепнина и многое многое другое.Все для декорирование и комплектации интерьера. Свет, мебель, декор, зеркала, декоративный кирпич, аксессуары.При покупке материалов предлагаем бесплатное эскизное дизайн-проектирование помещения и подбор материалов.Подбор материалов по дизайн-проектам.Студия архитектуры и дизайна "Quality Metric"ул. Зарубина д. 150 ТК Ваш Дом 2-й этаж, павильон 27