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Eurodesign
Дизайнеры интерьера Казань
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    Работы, Eurodesign Eurodesign
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    Работы

    В 2004 году произошло событие которое освещали местные СМИ-открылась Студия дизайна и ремонта.

    Весь персонал начиная от дизайнеров и заканчивая отделочниками прошли испытания на элитных коттеджах и квартирах местной мэрии так как работали по рекомендации главного архитектора города. За время работы студии накопился огромный опыт взаимодействия дизайнеров с отделочными бригадами и поставщиками отделочных материалов. Нв сегодняшний день нами сделано около 100 объектов. Но самое главное что наш коллектив дорожит своей репутацией потому-что когда делаешь свою работу качественно-это в порядке вещей а когда клиент недоволен выполненной работой об этом сразу же узнают все его друзья и знакомые. Ну а дальше как в сарафанном радио... Шабашников много а профессионалов мало! Мы относим себя к профессионалам! Позвоните нам и убедитесь!

    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Ул. Аделя Кутуя 163a
    420140 Казань
    Россия
    +7-8432491550 www.evrodes.com
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