В 2004 году произошло событие которое освещали местные СМИ-открылась Студия дизайна и ремонта.

Весь персонал начиная от дизайнеров и заканчивая отделочниками прошли испытания на элитных коттеджах и квартирах местной мэрии так как работали по рекомендации главного архитектора города. За время работы студии накопился огромный опыт взаимодействия дизайнеров с отделочными бригадами и поставщиками отделочных материалов. Нв сегодняшний день нами сделано около 100 объектов. Но самое главное что наш коллектив дорожит своей репутацией потому-что когда делаешь свою работу качественно-это в порядке вещей а когда клиент недоволен выполненной работой об этом сразу же узнают все его друзья и знакомые. Ну а дальше как в сарафанном радио... Шабашников много а профессионалов мало! Мы относим себя к профессионалам! Позвоните нам и убедитесь!