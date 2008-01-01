Студия дизайна интерьеров Domos (ранее Portrerio) была основана в 2008 году. За это время было выполнено более 200 проектов жилых и коммерческих помещений.

В настоящий момент мы ответственно заявляем, что являемся одной из лучших студий в Казани по выполнению самых стильных и модных решений, по уровню сервиса, ценовой политике, отношения к выполняемому делу и уровню ответственности за свой труд. Руководство компании всегда открыто к предложениям и общению. Обращайтесь и вы останетесь довольны! В нашей команде работают только одаренные и талантливые дизайнеры с художественным и архитектурным образованием, руководитель проектов с дизайнерским образованием, специалист по продвижению, руководитель по ремонтным работам, бригадир и две бригады по ремонту, которые не только успешно самореализуются, но и понимают, что именно ВЫ! даете нам возможность для опыта и реализации наших идей и воплощения их в жизнь.

Сейчас с нами работают частные лица и крупные юридические компании. За эти годы мы успели сдать и воплотить проекты многим известным компаниям, с которыми до сих пор сотрудничаем : Ак Барс Недвижимость, ЮИТ Дом, Флет, TGT OIL, ГИБДД Центр видеофиксации нарушений ПДД в Марий Эл, Аэропорт г Казань, Образовательный центр высоких медицинских технологий на территории РКБ; Салоны дверей, шоу румы: Салон дверей Волховец, Салон дверей Эсетет, Салоны дверей Рада, Салон дверей Юнион, Салон дверей Евродвери, Салон дверей Статус; Руководству Салонов дверей Эстет так понравился дизайн выполненый в г. Казань, что теперь мы выполняем заказ на дизайн интерьеров салонов по всей России для всей сети компании. Клубы и рестораны: Стрип клуб In Time, DL kafe Matini, DL kafe Pre Party, кафе, рестораны А так же стенды для московских и международных выставок, магазины, частные дома и квартиры.

Нам очень приятно видеть довольных заказчиков- партнеров))) Именно поэтому мы очень рады встречи с Вами. Ведь эта встреча возможно приведет нас к приятному сотрудничеству, которое воплотит Ваши и наши ожидания.