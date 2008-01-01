Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на Чистопольской, DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта Кухня в стиле минимализм
    Квартира на Чистопольской, DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта Кухня в стиле минимализм
    Квартира на Чистопольской, DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта DOMOS Студия дизайна интерьеров и ремонта Кухня в стиле минимализм
    +17
    Квартира на Чистопольской

    Студия дизайна интерьеров Domos (ранее Portrerio) была основана в 2008 году. За это время было выполнено более 200 проектов жилых и коммерческих помещений.

       В настоящий момент мы ответственно заявляем, что являемся одной из лучших студий в Казани по выполнению самых стильных и модных решений, по уровню сервиса, ценовой политике, отношения к выполняемому делу и уровню ответственности за свой труд. Руководство компании всегда открыто к предложениям и общению. Обращайтесь и вы останетесь довольны!    В нашей команде работают только одаренные и талантливые дизайнеры  с художественным и архитектурным образованием, руководитель проектов с дизайнерским образованием, специалист по продвижению, руководитель по ремонтным работам, бригадир и две бригады по ремонту, которые не только успешно самореализуются, но и понимают, что именно ВЫ! даете нам возможность для опыта и реализации наших идей и воплощения их в жизнь.   

     Сейчас с нами работают частные лица и крупные юридические компании. За эти годы мы успели сдать и воплотить проекты многим известным компаниям, с которыми до сих пор сотрудничаем : Ак Барс Недвижимость, ЮИТ Дом, Флет, TGT OIL, ГИБДД Центр видеофиксации нарушений ПДД в Марий Эл, Аэропорт г Казань, Образовательный центр высоких медицинских технологий на территории РКБ;    Салоны дверей, шоу румы: Салон дверей Волховец, Салон дверей Эсетет, Салоны дверей Рада, Салон дверей Юнион, Салон дверей Евродвери, Салон дверей Статус;  Руководству Салонов дверей Эстет так понравился дизайн выполненый в г. Казань, что теперь мы выполняем заказ на дизайн интерьеров салонов по всей России для всей сети компании.    Клубы и рестораны: Стрип клуб In Time, DL kafe Matini, DL kafe Pre Party, кафе, рестораны    А так же стенды для московских и международных выставок, магазины, частные дома и квартиры.    

    Нам очень приятно видеть довольных заказчиков- партнеров)))  Именно поэтому мы очень рады встречи с Вами. Ведь эта встреча возможно приведет нас к приятному сотрудничеству, которое воплотит Ваши и наши ожидания.

    Услуги
    Дизайн проект, авторский надзор и ремонт под ключ
    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Казань, ул. Ямашева 115а Стадион Казань Арена.
    420000 Казань
    Россия
    +7-8432588205 studiodomos.ru
    Законное владение

    ИП Шавалеев

      Add SEO element