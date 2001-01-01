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ПЯТЫЙ РАДИУС
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    Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
    Широково, ПЯТЫЙ РАДИУС ПЯТЫЙ РАДИУС
    +36
    Широково

    Архитектурное бюро 5 Radius было основано в 2001 году, как самостоятельное предприятие, выполняющее полный комплекс работ необходимых при проектировании и создании архитектурных сооружений всех уровней сложности от деловых и общественных помещений до квартир, вилл и усадеб. За более чем 8 лет постоянной работы в своей области мы собрали высококвалифицированный коллектив профессионалов. Наша команда состоит из лучших знатоков отделочных материалов, оборудования и строительных технологий; из специалистов инженерных технологий, безупречно выполняющих работы по созданию систем кондиционирования, отопления и внедрению в жилища систем «Умный дом». Архитекторы создают проекты разнообразных стилевых направлений и осуществляют не только традиционный авторский надзор, но и удаленный, когда обеспечивается качество работ, ведущихся на большом расстоянии от Москвы на объектах в несколько тысяч квадратных метров. Наши архитекторы управляют большой группой разноплановых и разнофункциональных строительных объектов единовременно.

    Услуги
    Проектирование и дизайн интерьеров.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • European Property Awards 2012 categories of interior Design Private Residence, 
    • European Property Awards 2012 categories of Architecture Single Residence
    Адрес
    Арбат, 35
    119002 Москва
    Россия
    +7-9255052058 new.5r.ru

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