Архитектурное бюро 5 Radius было основано в 2001 году, как самостоятельное предприятие, выполняющее полный комплекс работ необходимых при проектировании и создании архитектурных сооружений всех уровней сложности от деловых и общественных помещений до квартир, вилл и усадеб. За более чем 8 лет постоянной работы в своей области мы собрали высококвалифицированный коллектив профессионалов. Наша команда состоит из лучших знатоков отделочных материалов, оборудования и строительных технологий; из специалистов инженерных технологий, безупречно выполняющих работы по созданию систем кондиционирования, отопления и внедрению в жилища систем «Умный дом». Архитекторы создают проекты разнообразных стилевых направлений и осуществляют не только традиционный авторский надзор, но и удаленный, когда обеспечивается качество работ, ведущихся на большом расстоянии от Москвы на объектах в несколько тысяч квадратных метров. Наши архитекторы управляют большой группой разноплановых и разнофункциональных строительных объектов единовременно.