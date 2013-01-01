Деревянный потолок в дизайне интерьера: 8 фотоидей

Деревянный потолок является одним из тех декоративных решений, которые никогда не выходят из моды. В разных стилях его оформление, приемы и орнаменты отличаются, но в целом этот вариант декора можно советовать лишь для комнат с…

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