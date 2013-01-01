Отзыв будет негативным, т.к. нас красиво обманули. Это наш первый дизайн проект квартиры, поэтому опыта в данном вопросе не было совсем. После достаточно взвешенного решения, решили обратиться в студию Дизайн-холл. Вначале нашего пути все шло легко и непринужденно, нас встречали с улыбками, угощали кофе с конфетами выслушивали наши пожелания по дизайну, далее после согласования всех нюансов последовало подписание договора и оплата первой части по договору. За нами закрепили дизайнера девушку - флегматичную и очень ленивую. Время пошло неделя, вторая... месяц, подходило время завершения первой части дизайн проекта, но по факту мы были вначале пути, на наши замечания по проекту дизайнер реагировала очень медленно и неохотно, на одну две небольшие корректировки уходила одна неделя, мы задавали дизайнеру вопросы почему так медленно и в какой-то момент она призналась, что не владеет программой визуализации т.е. она выступала в качестве посредника и передавала наши пожелания другому человеку и оплачивала его работу. Мы были в недоумении как студия ДХ приняла в штат такого сотрудника, если на их собственном ресурсе в разделе вакансии явно указанно "Знание программ ArchiCA/AutoCAD/ Corel Draw,3DSMax (+VRay) , Sketch-Up". Худо бедно дизайнер закончила первую часть проекта, от которой мы погрустнели, но подписали акт, т.к. прошло уже 2 месяца и тянуть дальше не имело смыла, мы поняли, что это максимум на что способна дизайнер, на этом наше сотрудничество с ней закончилось. А за нами закрепили нового дизайнера мужчину - на голову выше прошлого - владеет программой визуализации, флегматичен. Новый дизайнер взялся за наш проект и довел его до конца, за это мы ему очень благодарны. В проекте было множество ошибок в размерах, местами достаточно грубые. Строителям пришлось работать с размерами не по дизайн проекту, а как считали правильным они, из-за этого одно потянуло другое и многое не сошлось, очень было больно на это смотреть. В конце проекта Арт-Директор (А-Д) студии, (нынче ведущий дизайнер) обещал нам предоставить артикулы, отделочных материалов, мебели и т.п., когда подошло время предоставить их нам, А-Д после уклонения от разговора с нами дал понять, что-наш дизайн проект - это.... далее читайте на отзовике т.к. здесь ограничение и цензура.