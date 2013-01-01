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Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

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    • Переговорные для офиса IT-компании., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    Переговорные для офиса IT-компании., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    Переговорные для офиса IT-компании., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    +8
    Переговорные для офиса IT-компании.
    «Солнечная Резиденция», Дом в Румболово, 260 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Балкон и терраса в классическом стиле
    «Солнечная Резиденция», Дом в Румболово, 260 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Спальня в классическом стиле
    «Солнечная Резиденция», Дом в Румболово, 260 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Ванная в классическом стиле
    +26
    «Солнечная Резиденция», Дом в Румболово, 260 м.кв.
    «Гудзон». ЖК «Residence». 160 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Спальня в классическом стиле
    «Гудзон». ЖК «Residence». 160 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Спальня в классическом стиле
    «Гудзон». ЖК «Residence». 160 м.кв., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Спальня в классическом стиле
    +47
    «Гудзон». ЖК «Residence». 160 м.кв.
    ЖК Парадный квартал , квартира финансиста, 133 кв.м., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    ЖК Парадный квартал , квартира финансиста, 133 кв.м., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    ЖК Парадный квартал , квартира финансиста, 133 кв.м., Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл Дизайн элитного жилья | Студия Дизайн-Холл
    +4
    ЖК Парадный квартал , квартира финансиста, 133 кв.м.

    Мы создаем индивидуальные интерьеры для премиум класса.  

    Дизайн -Холл - студия интерьеров, где внимание к клиентам является ключевой ценностью. 

    Контакты : +7 (812) 748-29-39

    Мы в двух шагах от Петропавловской Крепости — ул. Куйбышева, д. 24б, офис 111

    Услуги
    дизайн интерьера частных и коммерческих помещений.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Награды компании
    • ADD Awards
    • Журнал SALON за лучший проект дома
    • финалист конкурса ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР от журнала SOBAKA.RU 2013
    • Официальные партнеры Saint-Petersburg Design Week с 2014г.
    Адрес
    Куйбышева, 24 б, офис 111
    197046 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8127482939 d-h.ru

    Отзыв

    Елена Морозова
    около 1 года назад
    Denis Vasilov
    около 3 лет назад
    Виталий Кудрявцев
    Отзыв будет негативным, т.к. нас красиво обманули. Это наш первый дизайн проект квартиры, поэтому опыта в данном вопросе не было совсем. После достаточно взвешенного решения, решили обратиться в студию Дизайн-холл. Вначале нашего пути все шло легко и непринужденно, нас встречали с улыбками, угощали кофе с конфетами выслушивали наши пожелания по дизайну, далее после согласования всех нюансов последовало подписание договора и оплата первой части по договору. За нами закрепили дизайнера девушку - флегматичную и очень ленивую. Время пошло неделя, вторая... месяц, подходило время завершения первой части дизайн проекта, но по факту мы были вначале пути, на наши замечания по проекту дизайнер реагировала очень медленно и неохотно, на одну две небольшие корректировки уходила одна неделя, мы задавали дизайнеру вопросы почему так медленно и в какой-то момент она призналась, что не владеет программой визуализации т.е. она выступала в качестве посредника и передавала наши пожелания другому человеку и оплачивала его работу. Мы были в недоумении как студия ДХ приняла в штат такого сотрудника, если на их собственном ресурсе в разделе вакансии явно указанно "Знание программ ArchiCA/AutoCAD/ Corel Draw,3DSMax (+VRay) , Sketch-Up". Худо бедно дизайнер закончила первую часть проекта, от которой мы погрустнели, но подписали акт, т.к. прошло уже 2 месяца и тянуть дальше не имело смыла, мы поняли, что это максимум на что способна дизайнер, на этом наше сотрудничество с ней закончилось. А за нами закрепили нового дизайнера мужчину - на голову выше прошлого - владеет программой визуализации, флегматичен. Новый дизайнер взялся за наш проект и довел его до конца, за это мы ему очень благодарны. В проекте было множество ошибок в размерах, местами достаточно грубые. Строителям пришлось работать с размерами не по дизайн проекту, а как считали правильным они, из-за этого одно потянуло другое и многое не сошлось, очень было больно на это смотреть. В конце проекта Арт-Директор (А-Д) студии, (нынче ведущий дизайнер) обещал нам предоставить артикулы, отделочных материалов, мебели и т.п., когда подошло время предоставить их нам, А-Д после уклонения от разговора с нами дал понять, что-наш дизайн проект - это.... далее читайте на отзовике т.к. здесь ограничение и цензура.
    почти 6 лет назад
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