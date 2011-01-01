Дизайн-студия «One Line Design» ­- проект, который объединяет небольшую группу молодых профессиональных дизайнеров интерьера квартир в Москве, работающих с 2011 года. За нашими плечами опыт сотрудничества с разными заказчиками и создание дизайн-проектов разных объектов – от маленьких студий до дорогих коттеджей, от жилых помещений до салонов красоты.

Мы хотим доказать своими проектами, что дизайн интерьера может быть доступным. Мы за красоту, но для нас главное удобство и функциональность. Каждый наш интерьер мы стремимся сделать индивидуальным отражением клиентов, поэтому находимся на связи с заказчиком до финишной сдачи объекта. Мы следим за модными тенденциями, участвуем в выставках и семинарах. Поэтому наши клиенты получают актуальные интерьеры.