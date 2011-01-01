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One Line Design
Дизайнеры Москва
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Проекты

Новый проект
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    • Проект квартиры-студии , One Line Design One Line Design Гостиная в скандинавском стиле
    Проект квартиры-студии , One Line Design One Line Design Кухня в скандинавском стиле
    Проект квартиры-студии , One Line Design One Line Design Кухня в скандинавском стиле
    +7
    Проект квартиры-студии
    Спальня в классическом стиле, One Line Design One Line Design Спальня в классическом стиле Розовый
    Спальня в классическом стиле, One Line Design One Line Design Гостиная в классическом стиле Белый
    Спальня в классическом стиле, One Line Design One Line Design Спальная комната Кровати и изголовья
    +1
    Спальня в классическом стиле
    Интерьер однокомнатной студии, One Line Design One Line Design Кухня в стиле лофт
    Интерьер однокомнатной студии, One Line Design One Line Design Гостиная в стиле лофт
    Интерьер однокомнатной студии, One Line Design One Line Design Спальня в стиле лофт Белый
    Интерьер однокомнатной студии

    Дизайн-студия «One Line Design» ­- проект, который объединяет небольшую группу молодых профессиональных дизайнеров интерьера квартир в Москве, работающих с 2011 года. За нашими плечами опыт сотрудничества с разными заказчиками и создание дизайн-проектов разных объектов – от маленьких студий до дорогих коттеджей, от жилых помещений до салонов красоты. 

    Мы хотим доказать своими проектами, что дизайн интерьера может быть доступным. Мы за красоту, но для нас главное удобство и функциональность. Каждый наш интерьер мы стремимся сделать индивидуальным отражением клиентов, поэтому находимся на связи с заказчиком до финишной сдачи объекта. Мы следим за модными тенденциями, участвуем в выставках и семинарах. Поэтому наши клиенты получают актуальные интерьеры.

    Услуги
    дизайн интерьера, визуализация и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    Бережковская набережная, 28
    121059 Москва
    Россия
    +7-9851779062 onelinedesign.ru
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