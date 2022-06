Архитектурная компания "Архитектор В.А.Морской" является одной из ведущих архитектурных фирм в Украине. Основана в 1990 году, в столице Украины г. Киев. Компания руководствуется принципами профессионализма и ответственности выполнения работ. За эти годы были запроектированы и реализованы архитектурные объекты разные по стилистике и назначению.

Architectural company “Architect V.A.Morskoi” is one of the leading architectural firms in Ukraine. It was founded in 1990, in the capital of Ukraine, Kyiv. The company is guided by the principles of professionalism and the responsibility of performing the work. Over the years, architectural objects have been designed and implemented in different style and purpose.