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Naturi
Строители Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ривьера, Naturi Naturi Дома в стиле минимализм
    Ривьера, Naturi Naturi Дома в стиле минимализм
    Ривьера, Naturi Naturi Дома в стиле минимализм
    +4
    Ривьера
    Усадьба, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Усадьба, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Усадьба, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    +2
    Усадьба
    Долина, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Долина, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Долина, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    +1
    Долина
    Норд, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Норд, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Норд, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    +2
    Норд
    Гордость, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Гордость, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Гордость, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    +2
    Гордость
    Симфония, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Симфония, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    Симфония, Naturi Naturi Дома в скандинавском стиле
    +4
    Симфония
    Показать все 10 проекты

    Naturi - это уникальная технология строительства. Мы не кладем брус, а ставим его. Мы используем только экологически чистые материалы без клея и химикатов. Мы строим дома для людей. Не сиюминутные продажи, не краткосрочные услуги, а место, где человек и его семья будут чувствовать себя счастливыми. И эту большую ответственность мы с радостью берем на себя! Мы мыслим по-новому, шагаем в ногу со временем и применяем передовые технологии. Мы любим свое дело!

    Услуги
    Проектирование, инжиниринг и строительство
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    Просвирин переулок, дом 15
    107045 Москва
    Россия
    +7-8003337323 naturi.su

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