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Max Kasymov Interior/Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    DEEP HOUSE, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Спальня в стиле модерн
    +16
    DEEP HOUSE
    A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    A Posteriori, Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    +33
    A Posteriori
    Wine Room, , Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    Wine Room, , Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    Wine Room, , Max Kasymov Interior/Design Max Kasymov Interior/Design Гостиная в стиле модерн
    +3
    Wine Room,

    Творческий альянс профессионалов  студии Max Kasymov interior/design образован  в 2013 году. Специализация  – cоздание, проектирование жилых и общественных интерьеров.  Разработка  и производство авторской мебели.

    Услуги
    Создание и реализация проектов жилых и общественных интерьеров. Разработка и производство авторской мебели.
    Регионы обслуживания
    worldwide и Москва
    Награды компании
    Победа в одном из самых популярных конкурсов архитекторов и дизайнеров в России- PinWin.  Проект Deep House получил главный приз в номинации – Лучший дизайн квартиры… 2014 год.
    Адрес
    Большой Гнездниковский, 10
    125009 Москва
    Россия
    www.maxkasymov.com

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