Творческий альянс профессионалов студии Max Kasymov interior/design образован в 2013 году. Специализация – cоздание, проектирование жилых и общественных интерьеров. Разработка и производство авторской мебели.
- Услуги
- Создание и реализация проектов жилых и общественных интерьеров. Разработка и производство авторской мебели.
- Регионы обслуживания
- worldwide и Москва
- Награды компании
- Победа в одном из самых популярных конкурсов архитекторов и дизайнеров в России- PinWin. Проект Deep House получил главный приз в номинации – Лучший дизайн квартиры… 2014 год.
- Адрес
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Большой Гнездниковский, 10
125009 Москва
Россия
www.maxkasymov.com