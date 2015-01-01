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Все, кто живут в городах, мечтают иметь красивый дачный домик. А те, кому посчастливилось обитать в частном секторе, постоянно задумываются о том, как бы преобразить имеющееся вокруг него пространство, в частности – внутренний дво…
Выбирая предметы декора, люди отталкиваются от
своих вкусов и предпочтений, от хобби
и увлечений. Одним из самых свежих и интересных компонентов для дизайна являются музыкальные
инструменты в квартире.
«Цвет марсала обогащает нашу душу, тело и ум, источая уверенность в себе и стабильность. Это обольстительный оттенок, притягивающий нас своим теплом», – так, высказалась о модном цвете 2015 года Леатрис Айзман, исполнительный дире…