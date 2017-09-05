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Ильмас Хисамутдинов
Архитекторы Kazan, Россия
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Одноэтажный дом в стиле прерий на 220 кв.м, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Кирпичи Бежевый
    Одноэтажный дом в стиле прерий на 220 кв.м, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Дома с террасами Кирпичи Серый
    Одноэтажный дом в стиле прерий на 220 кв.м, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Дома на одну семью Кирпичи Серый
    Одноэтажный дом в стиле прерий на 220 кв.м
    Дом в стиле прерий (Райта) в Ростовской области, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Вилла Керамика Серый
    Дом в стиле прерий (Райта) в Ростовской области, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Кирпичи Бежевый
    Дом в стиле прерий (Райта) в Ростовской области, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Керамика Черный
    Дом в стиле прерий (Райта) в Ростовской области
    Загородный дом в стиле прерий в г. Смоленск, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов
    Загородный дом в стиле прерий в г. Смоленск, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов
    Загородный дом в стиле прерий в г. Смоленск
    Загородный дома в стиле прерий в Подмосковье (г. Лобня), Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Кирпичи Многоцветный
    Загородный дома в стиле прерий в Подмосковье (г. Лобня), Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Кирпичи Многоцветный
    Загородный дома в стиле прерий в Подмосковье (г. Лобня), Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Загородные дома Кирпичи Многоцветный
    Загородный дома в стиле прерий в Подмосковье (г. Лобня)
    Проект загородного дома в стиле Райта в Казани, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Дома в стиле минимализм Кирпичи Белый
    Проект загородного дома в стиле Райта в Казани
    Проект загородного дома в стиле Райта в г. Тула, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Вилла Кирпичи Коричневый
    Проект загородного дома в стиле Райта в г. Тула, Ильмас Хисамутдинов Ильмас Хисамутдинов Вилла Кирпичи Коричневый
    Проект загородного дома в стиле Райта в г. Тула
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    ILMAS-ARCH.COM это студия архитектурного проектирования. Наша команда выполняет полный комплекс услуг по архитектурному проектированию и строительству на всех стадиях — от составления технического задания до сдачи объектов в эксплуатацию. Мы осуществляет ведение проекта от эскиза до реализации и координацию работы всех подрядчиков. Приоритетное направление деятельности нашей мастерской — загородные жилые дома и интерьеры.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование загородной недвижимости
    • дизайн
    • ландшафт
    Регионы обслуживания
    • Казань
    • Москва
    • Санк-Питербург
    • Ульяновск
    • Самара
    • Тюмень
    • Азов
    • Московская область
    • Kazan
    • Россия
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    Адрес
    Петербургская 55
    420120 Kazan, Россия
    Россия
    +7-9178555940 www.ilmas-arch.com

    Отзыв

    maxirama
    Если вы хотите построить дом своей мечты, но затрудняетесь представить как он выглядит, тогда вам к Ильмасу. В нашем случае Ильмас не только подготовил проект, но и помог понять, что я хочу от дома и как он должен выглядеть. Все что я могу сказать, это то, что Ильмас мастер своего дела!Можете смело обращаться к нему, особенно когда сами не знаете чего хотите от проекта.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Март 2017
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    Владимир Легин Владимир Легин
    Проект частного дома.
    больше 4 лет назад
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