ILMAS-ARCH.COM это студия архитектурного проектирования. Наша команда выполняет полный комплекс услуг по архитектурному проектированию и строительству на всех стадиях — от составления технического задания до сдачи объектов в эксплуатацию. Мы осуществляет ведение проекта от эскиза до реализации и координацию работы всех подрядчиков. Приоритетное направление деятельности нашей мастерской — загородные жилые дома и интерьеры.