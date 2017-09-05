ILMAS-ARCH.COM это студия архитектурного проектирования. Наша команда выполняет полный комплекс услуг по архитектурному проектированию и строительству на всех стадиях — от составления технического задания до сдачи объектов в эксплуатацию. Мы осуществляет ведение проекта от эскиза до реализации и координацию работы всех подрядчиков. Приоритетное направление деятельности нашей мастерской — загородные жилые дома и интерьеры.
- Услуги
- Архитектурное проектирование загородной недвижимости
- дизайн
- ландшафт
- Регионы обслуживания
- Казань
- Москва
- Санк-Питербург
- Ульяновск
- Самара
- Тюмень
- Азов
- Московская область
- Kazan
- Россия
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- Адрес
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Петербургская 55
420120 Kazan, Россия
Россия
+7-9178555940 www.ilmas-arch.com