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PlatFORM
Дизайнеры интерьера Казань
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    • Студия дизайна интерьеров "PlatFORM" (ООО "Платформа") это творческий тандем дизайнеров Романа Миронова и Андрея Васильева. Профессионально разработанный дизайн-проект, комплектация и авторское сопровождение. Квартиры, рестораны, офисы, загородные дома и отели.  
    Каждый интерьер индивидуален как и его хозяин. Нестандартные решения и полное участие в процессе воплощения позволяют нам реализовывать интерьеры любого уровня сложности. Мы берем исполнение Ваших желаний на себя!

    Услуги
    Interior Design и furniture production
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Казань
    • Сочи
    • Астана
    • Нижний Новгород
    • Ульяновск
    • Альметьевск
    • Чебоксары
    • Зеленодольск
    • Budapesht
    • Shanghai
    • London
    • Barselona
    • Berlin
    • New York
    • Ciprus
    • Amsterdam
    • Paris
    • Milan
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    Адрес
    Саид Галееаа,6, 6 этаж
    420000 Казань
    Россия
    +7-9600316963 lp.platformdesign.ru
    Законное владение

    Platform studio Roman Mironon, Andrew Vasilev

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