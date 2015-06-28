Студия дизайна интерьеров "PlatFORM" (ООО "Платформа") это творческий тандем дизайнеров Романа Миронова и Андрея Васильева. Профессионально разработанный дизайн-проект, комплектация и авторское сопровождение. Квартиры, рестораны, офисы, загородные дома и отели.
Каждый интерьер индивидуален как и его хозяин. Нестандартные решения и полное участие в процессе воплощения позволяют нам реализовывать интерьеры любого уровня сложности. Мы берем исполнение Ваших желаний на себя!
- Услуги
- Interior Design и furniture production
- Регионы обслуживания
- Москва
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- Казань
- Сочи
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- Альметьевск
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- Berlin
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- Награды компании
- Best of HOUZZ 2017
- Адрес
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Саид Галееаа,6, 6 этаж
420000 Казань
Россия
+7-9600316963 lp.platformdesign.ru
Platform studio Roman Mironon, Andrew Vasilev