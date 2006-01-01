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Studio 25
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Офис в Доме Наркомфина, Studio 25 Studio 25 Гостиницы в скандинавском стиле
    Офис в Доме Наркомфина, Studio 25 Studio 25 Гостиницы в скандинавском стиле
    Офис в Доме Наркомфина, Studio 25 Studio 25 Гостиницы в скандинавском стиле
    +10
    Офис в Доме Наркомфина
    Элементы лофта в современном офисе, Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт
    Элементы лофта в современном офисе, Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт
    Элементы лофта в современном офисе, Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт
    +11
    Элементы лофта в современном офисе
    ЖК «Парк Мира» , Studio 25 Studio 25 Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК «Парк Мира» , Studio 25 Studio 25 Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК «Парк Мира» , Studio 25 Studio 25 Гостиная в скандинавском стиле
    +2
    ЖК «Парк Мира»
    Современный Flat House, Studio 25 Studio 25 Гостиная в стиле лофт Металлический / Серебристый
    Современный Flat House, Studio 25 Studio 25 Гостиная в стиле лофт
    Современный Flat House, Studio 25 Studio 25 Гостиная в стиле лофт
    +3
    Современный Flat House
    Кафе "Пироги и тесто", Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт Серый
    Кафе "Пироги и тесто", Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт Серый
    Кафе "Пироги и тесто", Studio 25 Studio 25 Конференц-центры в стиле лофт Серый
    +1
    Кафе "Пироги и тесто"
    Таунхаус на берегу озера, Studio 25 Studio 25 Спальня в эклектичном стиле Серый
    Таунхаус на берегу озера, Studio 25 Studio 25 Гостиные в эклектичном стиле Серебро / Золото Серый
    Таунхаус на берегу озера, Studio 25 Studio 25 Встроенные кухни Серый
    +6
    Таунхаус на берегу озера
    Показать все 13 проекты

    «Studio 25. Авторские интерьеры» - дизайн-студия, созданная в 2010 году выпускницей Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова Анастасией Тугановой и выпускником Московского авиационного института Ярославом Ряжским. Анастасия  - ведущий преподаватель в МГХПА им. С.Г. Строганова на кафедре «Дизайн мебели».

    Этот необычный творческий тандем, созданный в 2006 году, основал студию, деятельность которой сосредоточена вокруг создания исключительно авторских интерьеров. В то время как Анастасия предсказывает тенденции в дизайне, работает над общей концепцией интерьера и его стилистическими нюансами,  Ярослав занимается управлением и реализацией проектов. С момента основания студия занимается проектированием жилых и общественных зданий, созданием интерьеров частных домов, квартир, офисов и ресторанов. 

    Врожденное чувство вкуса, идеальная визуальная память, солидный багаж знаний в области архитектуры и искусства, накопленный за годы бесконечных путешествий, и природная гибкость мышления воплощаются в продуманных до мелочей личных и общественных пространствах, в которых человеку комфортно жить и работать. Внимательность к деталям – тот «конек» студии, который не раз был по достоинству оценен клиентами дизайн-студии. 

    Творческий коллектив студии принимает участие в создании нового интерьера с момента знакомства с клиентом и зарождения идеи будущего интерьера до претворения этой идеи в реальность.  В фокусе любого проекта – характер клиента и членов его семьи, их пожелания, образ жизни, вкусы и предпочтения.

    Услуги
    • Проектирование
    • дизайн интерьеров
    • реализация
    • управление
    • комплектация
    • другие услуги
    Регионы обслуживания
    Москва и Cанкт-Петербург
    Награды компании
    Лучший интерьер жилого пространства. Выбор Peredelka.tv. Лучший интерьер жилого пространства по итогам голосования жюри, MosBuild Interiors Awards 2015 Победители 8 сезоня PinWIn в номинации «Лучший интерьер домашнего кинотеатра»
    Адрес
    Новинский б-р д 25 к1 офис 41
    123242 Москва
    Россия
    +7-9685122525 studio-25.ru

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