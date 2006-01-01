«Studio 25. Авторские интерьеры» - дизайн-студия, созданная в 2010 году выпускницей Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова Анастасией Тугановой и выпускником Московского авиационного института Ярославом Ряжским. Анастасия - ведущий преподаватель в МГХПА им. С.Г. Строганова на кафедре «Дизайн мебели».

Этот необычный творческий тандем, созданный в 2006 году, основал студию, деятельность которой сосредоточена вокруг создания исключительно авторских интерьеров. В то время как Анастасия предсказывает тенденции в дизайне, работает над общей концепцией интерьера и его стилистическими нюансами, Ярослав занимается управлением и реализацией проектов. С момента основания студия занимается проектированием жилых и общественных зданий, созданием интерьеров частных домов, квартир, офисов и ресторанов.

Врожденное чувство вкуса, идеальная визуальная память, солидный багаж знаний в области архитектуры и искусства, накопленный за годы бесконечных путешествий, и природная гибкость мышления воплощаются в продуманных до мелочей личных и общественных пространствах, в которых человеку комфортно жить и работать. Внимательность к деталям – тот «конек» студии, который не раз был по достоинству оценен клиентами дизайн-студии.

Творческий коллектив студии принимает участие в создании нового интерьера с момента знакомства с клиентом и зарождения идеи будущего интерьера до претворения этой идеи в реальность. В фокусе любого проекта – характер клиента и членов его семьи, их пожелания, образ жизни, вкусы и предпочтения.