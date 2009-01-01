Варвара Шабельникова - выпускница Международной Школы Дизайна и Школы дизайна и интерьера «Детали».
В течение семи лет проработала в Архитектурной мастерской Нины Прудниковой. В 2009 году она основала собственно дизайн-бюро «VVDesign», которому проинадлежит более 30 успешно реализованных проектов частных и общественных интерьеров.
- Услуги
- Дизайн-бюро «VVDesign» предлагает полный цикл работ создания проектов: от разработки проектной документации до покупки мебели и аксессуаров.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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123056 Москва
Россия
+7-4992545002 www.vvdesign.ru