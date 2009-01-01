Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
VVDesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Санкт-Петербург, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Санкт-Петербург, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Санкт-Петербург, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    +10
    Санкт-Петербург
    Современная классика, VVDesign VVDesign Кухня в классическом стиле
    Современная классика, VVDesign VVDesign Кухня в классическом стиле
    Современная классика, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    +11
    Современная классика
    Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Пространство стиля, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    +29
    Пространство стиля
    Летнее настроение, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Летнее настроение, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    Летнее настроение, VVDesign VVDesign Гостиные в эклектичном стиле
    +16
    Летнее настроение
    Мечта аристократа, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Мечта аристократа, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Мечта аристократа, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    +31
    Мечта аристократа
    Жилая классика, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Жилая классика, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    Жилая классика, VVDesign VVDesign Гостиная в классическом стиле
    +33
    Жилая классика
    Показать все 9 проекты

    Варвара Шабельникова - выпускница Международной Школы Дизайна и Школы дизайна и интерьера «Детали».

    В течение семи лет проработала в Архитектурной мастерской Нины Прудниковой. В 2009 году она основала собственно дизайн-бюро «VVDesign», которому проинадлежит более 30 успешно реализованных проектов частных и общественных интерьеров.

    Услуги
    Дизайн-бюро «VVDesign» предлагает полный цикл работ создания проектов: от разработки проектной документации до покупки мебели и аксессуаров.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    123056 Москва
    Россия
    +7-4992545002 www.vvdesign.ru

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element