Добрый день, меня зовут Марина Кучеева, я дизайнер и основатель студии интерьера «Золотое сечение». Сейчас, скорее всего, вы выбираете специалиста по дизайну из огромного количества вариантов и ещё не решили, стоит ли обратиться ко мне. Давайте решим вместе!

Итак, я подхожу вам, если вы:

-Точно знаете, чего хотите, и ищете мастера, который воплотит ваши желания. Я сделаю всё, чтобы ваш интерьер получился именно таким, о каком вы мечтаете! И это не просто слова, а мой рабочий метод.

-Совсем не знаете, чего хотите, и надеетесь на профессионализм дизайнера. Нам с вами по пути! Не удивляйтесь, если при первой деловой встрече вам покажется, что вы находитесь на приёме у психолога. Словом, сначала я помогу вам понять, как может и должен выглядеть интерьер вашей мечты. И только потом приступлю к разработке проекта.

Если вы ещё сомневаетесь, загляните в портфолио на моем сайте www.gold-c.ru. Там вы найдете проекты интерьера квартир в Казани и в Москве, домов в Альметьевске и Нижнекамске, кафе и ресторанов в Татарстане. Также вы можете оставить заявку на дизайн интерьера. Не любите писать и ждать ответа? Тогда просто позвоните мне по телефону +7(843)2780093. Давайте пообщаемся!



