Добрый день, меня зовут Марина Кучеева, я дизайнер и основатель студии интерьера «Золотое сечение». Сейчас, скорее всего, вы выбираете специалиста по дизайну из огромного количества вариантов и ещё не решили, стоит ли обратиться ко мне. Давайте решим вместе!
Итак, я подхожу вам, если вы:
-Точно знаете, чего хотите, и ищете мастера, который воплотит ваши желания. Я сделаю всё, чтобы ваш интерьер получился именно таким, о каком вы мечтаете! И это не просто слова, а мой рабочий метод.
-Совсем не знаете, чего хотите, и надеетесь на профессионализм дизайнера. Нам с вами по пути! Не удивляйтесь, если при первой деловой встрече вам покажется, что вы находитесь на приёме у психолога. Словом, сначала я помогу вам понять, как может и должен выглядеть интерьер вашей мечты. И только потом приступлю к разработке проекта.
Если вы ещё сомневаетесь, загляните в портфолио на моем сайте www.gold-c.ru. Там вы найдете проекты интерьера квартир в Казани и в Москве, домов в Альметьевске и Нижнекамске, кафе и ресторанов в Татарстане. Также вы можете оставить заявку на дизайн интерьера. Не любите писать и ждать ответа? Тогда просто позвоните мне по телефону +7(843)2780093. Давайте пообщаемся!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- декорирование интерьера
- Архитектурное проектирование
- Регионы обслуживания
- Весь мир, Казань и Россия
- Адрес
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ул. Салимжанова, д. 21
420107 Казань, Россия
Россия
+7-8432780093 www.gold-c.ru