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Студия дизайна интерьера <q>Золотое сечение</q>
Дизайнеры интерьера Казань, Россия
Обзор 29Проекты (29) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Убираем гараж ради..., Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Дома на одну семью
    Убираем гараж ради..., Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Дома на одну семью
    Убираем гараж ради..., Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Дома на одну семью
    +13
    Убираем гараж ради...
    Свет маленькой вселенной, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Свет маленькой вселенной, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Свет маленькой вселенной, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Свет маленькой вселенной
    Дом в котором живет лес, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Детская комнатa в стиле минимализм
    Дом в котором живет лес, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Дом в котором живет лес, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Спальня в стиле минимализм
    +61
    Дом в котором живет лес
    Элегантная классика в историческом сердце Казани, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Ванная в классическом стиле
    Элегантная классика в историческом сердце Казани, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Элегантная классика в историческом сердце Казани, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в классическом стиле
    +7
    Элегантная классика в историческом сердце Казани
    Стиль Хюгге и немного тропиков , Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в скандинавском стиле
    Стиль Хюгге и немного тропиков , Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в скандинавском стиле
    Стиль Хюгге и немного тропиков , Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в скандинавском стиле
    +24
    Стиль Хюгге и немного тропиков
    Янтарные комнаты в посёлке с именем Весна, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Столовая комната в классическом стиле Белый
    Янтарные комнаты в посёлке с именем Весна, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Коричневый
    Янтарные комнаты в посёлке с именем Весна, Студия дизайна интерьера "Золотое сечение" Студия дизайна интерьера 'Золотое сечение' Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +23
    Янтарные комнаты в посёлке с именем Весна
    Показать все 29 проекты

    Добрый день, меня зовут Марина Кучеева, я дизайнер и основатель студии интерьера «Золотое сечение». Сейчас, скорее всего, вы выбираете специалиста по дизайну из огромного количества вариантов и ещё не решили, стоит ли обратиться ко мне. Давайте решим вместе!

    Итак, я подхожу вам, если вы:

       -Точно знаете, чего хотите, и ищете мастера, который воплотит ваши желания. Я сделаю всё, чтобы ваш интерьер получился именно таким, о каком вы мечтаете! И это не просто слова, а мой рабочий метод.

       -Совсем не знаете, чего хотите, и надеетесь на профессионализм дизайнера. Нам с вами по пути! Не удивляйтесь, если при первой деловой встрече вам покажется, что вы находитесь на приёме у психолога. Словом, сначала я помогу вам понять, как может и должен выглядеть интерьер вашей мечты. И только потом приступлю к разработке проекта.

    Если вы ещё сомневаетесь, загляните в портфолио на моем сайте www.gold-c.ru. Там вы найдете проекты интерьера квартир в Казани и в Москве, домов в Альметьевске и Нижнекамске, кафе и ресторанов в Татарстане. Также вы можете оставить заявку на дизайн интерьера. Не любите писать и ждать ответа? Тогда просто позвоните мне по телефону +7(843)2780093. Давайте пообщаемся!


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование интерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Весь мир, Казань и Россия
    Адрес
    ул. Салимжанова, д. 21
    420107 Казань, Россия
    Россия
    +7-8432780093 www.gold-c.ru

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