Master - производство рулонных штор Coulisse, в Санкт-Петербурге.
Изготовим любые рулонные шторы по индивидуальным размерам, на заказ. Произведем доставку и монтаж в кратчайшие сроки. Электроприводы: Coulisse, Somfy. Интерьерная латексная фотопечать на ткани. Гарантия - 5 лет.
Продукция: открытые и кассетные рулонные шторы на окна, мини-кассетные рулонные шторы на пластиковые окна, рулонные шторы с электроприводом, на батарейках, с фотопечатью.
- Услуги
- замер
- производство
- доставка
- монтаж
- настройка
- ремонт
- гарантийное и послегарантийное обслуживание
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
- Адрес
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Возрождения, 20
198188 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129273321 www.rolshtori.com