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Шторы, жалюзи и роллы Санкт-Петербург
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    • Master - производство рулонных штор Coulisse, в Санкт-Петербурге. 

    Изготовим любые рулонные шторы по индивидуальным размерам, на заказ. Произведем доставку и монтаж в кратчайшие сроки. Электроприводы: Coulisse, Somfy. Интерьерная латексная фотопечать на ткани. Гарантия - 5 лет.

    Продукция: открытые и кассетные рулонные шторы на окна, мини-кассетные рулонные шторы на пластиковые окна, рулонные шторы с электроприводом, на батарейках, с фотопечатью.

    Услуги
    • замер
    • производство
    • доставка
    • монтаж
    • настройка
    • ремонт
    • гарантийное и послегарантийное обслуживание
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
    Адрес
    Возрождения, 20
    198188 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129273321 www.rolshtori.com
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