Master - производство рулонных штор Coulisse, в Санкт-Петербурге.

Изготовим любые рулонные шторы по индивидуальным размерам, на заказ. Произведем доставку и монтаж в кратчайшие сроки. Электроприводы: Coulisse, Somfy. Интерьерная латексная фотопечать на ткани. Гарантия - 5 лет.

Продукция: открытые и кассетные рулонные шторы на окна, мини-кассетные рулонные шторы на пластиковые окна, рулонные шторы с электроприводом, на батарейках, с фотопечатью.