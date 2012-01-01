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АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна
Дизайнеры интерьера Новосибирск, Россия
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
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    • GRON, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле лофт
    GRON, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    GRON, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +16
    GRON
    KISSL, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    KISSL, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    KISSL, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +18
    KISSL
    JETSMAN Двухкомнатная квартира ЖК "JET Apartments", АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле лофт
    JETSMAN Двухкомнатная квартира ЖК "JET Apartments", АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле лофт Дерево Серый
    JETSMAN Двухкомнатная квартира ЖК "JET Apartments", АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле лофт
    +15
    JETSMAN Двухкомнатная квартира ЖК "JET Apartments"
    PARK-HOTEL Парк-отель на Алтае, первый жилой бревенчатый корпус, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    PARK-HOTEL Парк-отель на Алтае, первый жилой бревенчатый корпус, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    PARK-HOTEL Парк-отель на Алтае, первый жилой бревенчатый корпус, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +34
    PARK-HOTEL Парк-отель на Алтае, первый жилой бревенчатый корпус
    ELGRES, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    ELGRES, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    ELGRES, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +20
    ELGRES
    VANDER, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    VANDER, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    VANDER, АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна АРТ УГОЛ Студия архитектуры и дизайна Гостиная в стиле минимализм
    +51
    VANDER
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    Cтудия архитектуры и дизайна основана в 2012 году , архитекторами  Котельниковым Ильей и Максимом Павленко. Основным видами деятельности  являются проектирование жилых и общественных интерьеров, частных домов и коттеджей; архитектурное проектирование индивидуальных домов.Объекты студии выдержаны преимущественно в современной стилистике, их отличает архитектурный подход как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Россия, Новосибирск и Новосибирск, Россия
    Адрес
    Советская, 95
    630132 Новосибирск, Россия
    Россия
    +7-9139173209 art-ugol.ru
    Законное владение

    Новосибирск, 630132 Советская 95, офис 306

    Отзыв

    Cristina Lobo Cristina Lobo
    Espacio con un gusto increíble
    больше 7 лет назад
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    Илья Котельников
    больше 1 года назад
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