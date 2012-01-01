Cтудия архитектуры и дизайна основана в 2012 году , архитекторами Котельниковым Ильей и Максимом Павленко. Основным видами деятельности являются проектирование жилых и общественных интерьеров, частных домов и коттеджей; архитектурное проектирование индивидуальных домов.Объекты студии выдержаны преимущественно в современной стилистике, их отличает архитектурный подход как в объемном проектировании, так и в дизайне интерьеров.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Россия, Новосибирск и Новосибирск, Россия
- Адрес
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Советская, 95
630132 Новосибирск, Россия
Россия
+7-9139173209 art-ugol.ru
Новосибирск, 630132 Советская 95, офис 306