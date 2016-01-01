Компания Tim&Team – это сервис готового интерьера по заранее разработанным стилям.
Мы предлагаем своим клиентам 9 стилевых решений на выбор. Благодаря высококачественному менеджменту компании срок реализации проекта сокращается до 3 месяцев. Долгий, проблематичный ремонт теперь в прошлом! Мы также заранее фиксируем стоимость проекта, индивидуально разработанного под клиента, таким образом, никакие непредвиденные траты и форс мажоры клиенту не страшны. Стоимость интерьера под ключ от 23 000 рублей за м2.
Сервис Tim&Team это идеальное решение для тех, кто мечтает в кратчайшие сроки и без потери качества и индивидуальности жить в комфортном современном пространстве.
- Услуги
- Генеральный подряд по созданию интерьера
- индивидуальный проект и кастомизация стиля
- технический надзор за проведением строительных и отделочных работ
- подбор и комплектация мебели и чистовых материалов
- декорирование
- управление проектом
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва и Москва область
- Награды компании
- В 2016 году проект «Студии 3.14» стал победителем в номинации «Лучший 3D-проект» по версии портала InMyRoom, а также победителем международного портала Houzz в номинациях «Best of Houzz serviсe» (2016, 2017), а также «Лидер мнений Houzz».
- Адрес
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г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 10, оф. 20
109028 Москва
Россия
+7-4993981733 www.timand.team
109028, г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 10, оф. 20