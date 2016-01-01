Компания Tim&Team – это сервис готового интерьера по заранее разработанным стилям.

Мы предлагаем своим клиентам 9 стилевых решений на выбор. Благодаря высококачественному менеджменту компании срок реализации проекта сокращается до 3 месяцев. Долгий, проблематичный ремонт теперь в прошлом! Мы также заранее фиксируем стоимость проекта, индивидуально разработанного под клиента, таким образом, никакие непредвиденные траты и форс мажоры клиенту не страшны. Стоимость интерьера под ключ от 23 000 рублей за м2.

Сервис Tim&Team это идеальное решение для тех, кто мечтает в кратчайшие сроки и без потери качества и индивидуальности жить в комфортном современном пространстве.