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Tim&amp;Team
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Быстрый бизон, Tim&Team Tim&Team Экодома
    Быстрый бизон, Tim&Team Tim&Team Дома с террасами
    Быстрый бизон
    Бережный закат Союза, Tim&Team Tim&Team Многоквартирные дома
    Бережный закат Союза, Tim&Team Tim&Team Многоквартирные дома
    Бережный закат Союза, Tim&Team Tim&Team Многоквартирные дома
    +3
    Бережный закат Союза
    Лофт в стиле синего турмалина, Tim&Team Tim&Team Дома на одну семью
    Лофт в стиле синего турмалина, Tim&Team Tim&Team Многоквартирные дома
    Лофт в стиле синего турмалина, Tim&Team Tim&Team Многоквартирные дома
    +6
    Лофт в стиле синего турмалина

    Компания Tim&Team – это сервис готового интерьера по заранее разработанным стилям.

    Мы предлагаем своим клиентам 9 стилевых решений на выбор. Благодаря высококачественному менеджменту компании срок реализации проекта сокращается до 3 месяцев. Долгий, проблематичный ремонт теперь в прошлом! Мы также заранее фиксируем стоимость проекта, индивидуально разработанного под клиента, таким образом, никакие непредвиденные траты и форс мажоры клиенту не страшны. Стоимость интерьера под ключ от 23 000 рублей за м2.

    Сервис Tim&Team это идеальное решение для тех, кто мечтает в кратчайшие сроки и без потери качества и индивидуальности жить в комфортном современном пространстве.

    Услуги
    • Генеральный подряд по созданию интерьера
    • индивидуальный проект и кастомизация стиля
    • технический надзор за проведением строительных и отделочных работ
    • подбор и комплектация мебели и чистовых материалов
    • декорирование
    • управление проектом
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва и Москва область
    Награды компании
    В 2016 году проект «Студии 3.14» стал победителем в номинации «Лучший 3D-проект» по версии портала InMyRoom, а также победителем международного портала Houzz в номинациях «Best of Houzz serviсe» (2016, 2017), а также «Лидер мнений Houzz».
    Адрес
    г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 10, оф. 20
    109028 Москва
    Россия
    +7-4993981733 www.timand.team
    Законное владение

     109028, г. Москва, Большой Николоворобинский пер. д. 10, оф. 20

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