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Ох уж эти подростки! Буйство фантазии в соединении с неуемной энергией часто застает родителей врасплох – еще вчера в интерьере комнаты все было отлично, а сегодня ваш подросший ребенок планирует покрасить стены в черный цвет.
Осветительные приборы являются обязательными элементами дизайна любого помещения. От грамотного их выбора и сочетания во многом зависит не только стилистика, но и практичная сторона интерьера.
Качество и презентабельный внешний вид напольного покрытия являются важными характеристиками любого интерьера. Что касается кухни, то здесь названные параметры особенно значимые, ведь пол в этой комнате подвергается повышенным наг…