Свежие идеи для подростковых спален

Ох уж эти подростки! Буйство фантазии в соединении с неуемной энергией часто застает родителей врасплох – еще вчера в интерьере комнаты все было отлично, а сегодня ваш подросший ребенок планирует покрасить стены в черный цвет.

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