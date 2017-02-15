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De Style
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Свобода, De Style De Style Гостиная в средиземноморском стиле
    Свобода, De Style De Style Гостиная в средиземноморском стиле
    Свобода, De Style De Style Гостиная в средиземноморском стиле
    +4
    Свобода
    комплекс Лосиный остров Москва, De Style De Style Гостиная в стиле модерн
    комплекс Лосиный остров Москва, De Style De Style Гостиная в стиле модерн
    комплекс Лосиный остров Москва, De Style De Style Гостиная в стиле модерн
    +2
    комплекс Лосиный остров Москва
    проект Волжская гавань, De Style De Style Гостиная в стиле модерн Прозрачный
    проект Волжская гавань, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
    проект Волжская гавань, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
    +1
    проект Волжская гавань
    Дом из бревна , De Style De Style Гостиная в стиле минимализм Дерево
    Дом из бревна , De Style De Style Гостиная в стиле минимализм Дерево
    Дом из бревна , De Style De Style Гостиные в эклектичном стиле Дерево
    +10
    Дом из бревна
    Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
    Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
    Необрутальный шик, De Style De Style Гостиная в стиле минимализм
    +4
    Необрутальный шик

    Деятельность компании De Style  основана на внимательном изучении всех пожеланий клиентов и требований аказчиков и последующем воплощении их задумок и реализации задуманных планов.  Мы рады предложить вам широкий спектр услуг по дизайну интерьера различных направлений: от дизайна квартир, домов, и других помещений до дизайна ресторанов, баров, кафе офисных центров. Самое главное в нашей работе с клиентами, то, что любая дизайнерская идея развивается исходя из Ваших потребностей - дизайн интерьера Вашего дома, квартиры или офиса будет таким, каким Вы хотите его видеть.

    Регионы обслуживания
    Казань
    Адрес
    Дружба
    420029 Казань
    Россия
    +7-9179013643 www.homify.ru
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