Общение с заказчиком, выявление желаний заказчика.
-Замер помещений.
-Составление планировочных решений.
-Создание дизайн-концепции.
-Отрисовка концепции интерьера в 3D Мах, Corel Draw, фотошоп.
Подбор отделочных материалов, мебели, свет, аксессуаров и т.д.,
-Осуществление авторского надзора. Выезды на объект.
-Закупка чистовых отделочных материалов.
-Закупка мебели.
- Прием на объекте чистовых материалов.
-Прием на объекте мебели.
-Курирование работ подрядных организаций.
- Адрес
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Prospect mira 81 – 169
129085 Moscow
Россия
+7-9165390675