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Сosmorelax
Дизайнеры интерьера Moscow
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Проекты

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    Офис компании Raduga, Сosmorelax Сosmorelax Офисные помещения и магазины
    Офис компании Raduga, Сosmorelax Сosmorelax Офисные помещения и магазины
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    Офис компании Raduga

    Общение с заказчиком, выявление желаний заказчика.

    -Замер помещений. 

    -Составление планировочных решений. 

    -Создание дизайн-концепции.

    -Отрисовка концепции интерьера в 3D Мах, Corel Draw, фотошоп. 

    Подбор отделочных материалов, мебели, свет, аксессуаров и т.д., 

    -Осуществление авторского надзора. Выезды на объект. 

      -Закупка чистовых отделочных материалов. 

    -Закупка мебели. 

    - Прием на объекте чистовых материалов. 

    -Прием на объекте мебели. 

    -Курирование работ подрядных организаций.

    Адрес
    Prospect mira 81 – 169
    129085 Moscow
    Россия
    +7-9165390675
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