В Портфолио Архитектурного Бюро Сретенка - объекты самого разного предназначения, частные и общественные. Основными направлениями нашей работы являются: проектирование офисов, ресторанов и кафе, show rooms, коттеджей и квартир.
Мы создаем современные стильные интерьеры. Отличительные черты АБ Сретенка - высокий профессиональный уровень проектирования; творческий подход к созданию нестандартных интерьеров, разработка единичных, авторских конструкций и элементов декора; оптимальные сроки проектирования.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Адрес
-
ул.Сретенка, д.26/2
107045 Москва
Россия
+7-4952342734 www.ab-sretenka.ru