В Портфолио Архитектурного Бюро Сретенка - объекты самого разного предназначения, частные и общественные. Основными направлениями нашей работы являются: проектирование офисов, ресторанов и кафе, show rooms, коттеджей и квартир.

Мы создаем современные стильные интерьеры. Отличительные черты АБ Сретенка - высокий профессиональный уровень проектирования; творческий подход к созданию нестандартных интерьеров, разработка единичных, авторских конструкций и элементов декора; оптимальные сроки проектирования.