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Архитектурное Бюро Сретенка
Дизайнеры интерьера Москва
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    В Портфолио Архитектурного Бюро Сретенка - объекты самого разного предназначения, частные и общественные. Основными направлениями нашей работы являются: проектирование  офисов, ресторанов и кафе, show rooms, коттеджей и квартир.
    Мы создаем современные стильные интерьеры. Отличительные черты АБ Сретенка - высокий профессиональный уровень проектирования; творческий подход к созданию нестандартных интерьеров, разработка единичных, авторских конструкций и элементов декора; оптимальные сроки проектирования.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Адрес
    ул.Сретенка, д.26/2
    107045 Москва
    Россия
    +7-4952342734 www.ab-sretenka.ru
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