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Кожаная мебель является своеобразным показателем состоятельности и престижа. Помещение с такой мебелью приобретает вид респектабельности и элегантности. Кожаная мебель для спальни используется часто, так как она не только красива,…
К концу подошла еще одна неделя, а это значит, что пришло время подводить итоги. За прошедшие семь дней наши читатели проявили особый интерес к роскошным гостиным, красивым ванным комнатам и проекту по реконструкции приусадебного…
Быть владельцем собственной усадьбы не только престижно и статусно. Дворянские гнезда находятся далеко за пределами душного мегаполиса. Здесь в экологически благополучной зоне вам не придется круглые сутки дышать угарным газом и…
Дворянские гнезда