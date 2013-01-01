Наше бюро осуществляет весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.

Мы ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ. Мы осуществляем подбор предметов интерьера - от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами

Мы предпочитаем реализовывать объекты "от" и "до", однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декодированием.

Мы сотрудничаем с проверенными столярными и реставрационными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.