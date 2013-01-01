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COUTURE INTERIORS
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Озеро Маджоре, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Озеро Маджоре, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Озеро Маджоре, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    +6
    Озеро Маджоре
    Проект квартиры в ЖК "Донской Олимп", COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Проект квартиры в ЖК "Донской Олимп", COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Столовая комната в классическом стиле
    Проект квартиры в ЖК "Донской Олимп", COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    +6
    Проект квартиры в ЖК "Донской Олимп"
    Spacious luxury bathroom, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Ванная в классическом стиле
    Spacious luxury bathroom, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Ванная в классическом стиле
    Spacious luxury bathroom, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Ванная в классическом стиле
    +1
    Spacious luxury bathroom
    Интерьер частного дома в Подмосковье, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Интерьер частного дома в Подмосковье, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Интерьер частного дома в Подмосковье, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +4
    Интерьер частного дома в Подмосковье
    Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
    +6
    Квартира на Б.Ордынке
    Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
    Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
    Загородный дом в скандинавском стиле, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Сад в скандинавском стиле
    +5
    Загородный дом в скандинавском стиле
    Показать все 8 проекты

       Наше бюро осуществляет весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.   

       Мы ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ.   Мы осуществляем подбор предметов интерьера - от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами

       Мы предпочитаем реализовывать объекты "от" и "до", однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декодированием.

       Мы сотрудничаем с проверенными столярными и реставрационными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.

    Услуги
    • Дизайн частных и общественных помещений
    • Разработка рабочих чертежей
    • 3D визуализация
    • авторский надзор
    • комплектация
    • декорирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Космодамианская наб. 4/22
    115035 Москва
    Россия
    +7-9161937720 www.couture-interiors.com

    Отзыв

    es2
    Являюсь собственником квартиры, в которой был произведен ремонт по проекту Анны Васильевой. Хочу отметить, что у Анна умеет чувствовать клиента, предлагать интересные решения, и безусловно обладает элегантным вкусом. Также мне было приятно работать, так как Анна эффективно работала в сжатые сроки и искала достойное решение для разумного бюджета. В любом ремонте бывают сложности,  мы их быстро и конструктивно решали, и я отдельно благодарна Анне за четкую линию поведения с подрядчиками и строителями. Мне действительно было приятно работать не только с "талантливым художником" ( мебель была выполнена по ее эскизам), но и с "опытным менеджером". Считаю, что наш проект был заслуженно отмечен и опубликован в известном журнале. 
    больше 7 лет назад
    Дата проекта: Январь 2013
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