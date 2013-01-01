Наше бюро осуществляет весь комплекс работ по созданию интерьера. Работу мы делим на несколько этапов: разработка планировочной концепции, дизайн-проектирование и создание рабочих чертежей.
Мы ведем авторский надзор за реализацией согласованного проекта, контролируя процесс строительных работ. Мы осуществляем подбор предметов интерьера - от отделочных материалов, мебели и света и заканчивая текстилем и аксессуарами
Мы предпочитаем реализовывать объекты "от" и "до", однако Вы можете обратиться к нам и за отдельными услугами: разработкой планировочного решения, текстильным оформлением, подбором мебели или только декодированием.
Мы сотрудничаем с проверенными столярными и реставрационными мастерскими, способными выполнить любой индивидуальный заказ.
- Услуги
- Дизайн частных и общественных помещений
- Разработка рабочих чертежей
- 3D визуализация
- авторский надзор
- комплектация
- декорирование
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Космодамианская наб. 4/22
115035 Москва
Россия
+7-9161937720 www.couture-interiors.com