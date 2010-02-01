Разработка и реализация дизайн-проектов приусадебных участков, офисных территорий, городских пространств, садов на крышах. Проектирование водоемов,теннисных кортов, детских площадок. Все стадии проектирования - от эскиза до полной рабочей документации. Опыт работы - 11 лет.
ГЛАВНОЕ
Самые лучшие объекты получаются при полном доверии и взаимопонимании между мной и заказчиком. Моя задача - учесть все Ваши пожелания и создать сад, который будет отличаться красотой, функциональностью и гармонично вписываться в окружающее пространство. "Сад - еще одна комната Вашего дома".
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Нижний Новгород
- Тюмень
- Рязанская область
- Республика Мордовия
- Россия
- Великобритания & Европа
- Адрес
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140411 Г. Коломна, Московская Область, Россия
Россия
+7-9165689324 bersodesign.com
Законное владение
Законное владение