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BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
Ландшафтные архитекторы Г. Коломна, Московская Область, Россия
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Эскизное проектирование беседки., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    Эскизное проектирование беседки., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    Эскизное проектирование беседки., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    +3
    Эскизное проектирование беседки.
    Landscape master plan
    Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. Сад в стиле модерн
    Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. Сад в стиле модерн
    Сад в стиле модерн. Возраст- 1 год.
    Townhouse., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    Townhouse., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    Townhouse., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design.
    Townhouse.
    Белый уголок.
    Landscape masterplan., BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. BersoDesign ❖ Landscape architecture. Design. Сад в стиле кантри
    Landscape masterplan.
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    Разработка и реализация дизайн-проектов приусадебных участков, офисных территорий, городских пространств, садов на крышах. Проектирование водоемов,теннисных кортов, детских площадок. Все стадии проектирования - от эскиза до полной рабочей документации. Опыт работы - 11 лет.

    ГЛАВНОЕ
    Самые лучшие объекты получаются при полном доверии  и взаимопонимании между мной и заказчиком. Моя  задача - учесть все Ваши пожелания и создать сад, который будет отличаться красотой, функциональностью и гармонично вписываться в окружающее пространство.    "Сад - еще одна комната Вашего дома".

    Услуги
    Ландшафтное проектирование
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • Нижний Новгород
    • Тюмень
    • Рязанская область
    • Республика Мордовия
    • Россия
    • Великобритания & Европа
    Адрес
    140411 Г. Коломна, Московская Область, Россия
    Россия
    +7-9165689324 bersodesign.com
    Законное владение

    Законное владение

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