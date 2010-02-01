Разработка и реализация дизайн-проектов приусадебных участков, офисных территорий, городских пространств, садов на крышах. Проектирование водоемов,теннисных кортов, детских площадок. Все стадии проектирования - от эскиза до полной рабочей документации. Опыт работы - 11 лет.

ГЛАВНОЕ

Самые лучшие объекты получаются при полном доверии и взаимопонимании между мной и заказчиком. Моя задача - учесть все Ваши пожелания и создать сад, который будет отличаться красотой, функциональностью и гармонично вписываться в окружающее пространство. "Сад - еще одна комната Вашего дома".