Мы занимаемся проектированием и дизайном (делаем проекты домов, коттеджей, дизайн-проекты квартир, планировки квартир)
Как Вы можете купить готовый проект:
Выбираете понравившийся проект. Если доработать планы и фасады, сообщаете нам, что именно. Составляем договор по электронной почте. Оплачиваете стоимость проекта на карту или счет. Скидываем Вам все листы с чертежами на Вашу почту. При необходимости распечатаем бумажные альбомы онлайн в печатном салоне Вашего города!
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (СПОЗУ) В ПОДАРОК!
При покупке готового проекта дома у нас или при заказе индивидуального проектирования, мы дарим и делаем для Вас бесплатно схему генерального плана (СПОЗУ), расположение проекта Вашего дома именно на Вашем участке!
- Услуги
- проекты домов
- коттеджей
- дизайн-проекты квартир
- планировки квартир
- Регионы обслуживания
- Россия и Владивосток
- Адрес
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Кирова 13
690039 Владивосток
Россия
+7-4232722309 vk.com/planvl
г. Владивосток, ул. Кирова, 23, офис №304