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Архитектурно-творческая мастерская <q>M-FRESH</q>
Архитекторы Владивосток
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Main room (Проект маленького дома для яркой жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Загородные дома
    Main room (Проект маленького дома для яркой жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Гостиная в классическом стиле
    Main room (Проект маленького дома для яркой жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Гостиная в классическом стиле
    +2
    Main room (Проект маленького дома для яркой жизни на природе!)
    Fit (Проект 1-этажного дома для жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Дома на одну семью
    Fit (Проект 1-этажного дома для жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Гостиная в классическом стиле
    Fit (Проект 1-этажного дома для жизни на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Дома на одну семью
    +2
    Fit (Проект 1-этажного дома для жизни на природе!)
    Compact Bonus (Жить и трудиться надо на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Дома на одну семью
    Compact Bonus (Жить и трудиться надо на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Дома на одну семью
    Compact Bonus (Жить и трудиться надо на природе!), Архитектурно-творческая мастерская "M-FRESH" Архитектурно-творческая мастерская 'M-FRESH' Дома на одну семью
    +4
    Compact Bonus (Жить и трудиться надо на природе!)

    Мы занимаемся проектированием и дизайном (делаем проекты домов, коттеджей, дизайн-проекты квартир, планировки квартир)

    Как Вы можете купить готовый проект:

    Выбираете понравившийся проект. Если доработать планы и фасады, сообщаете нам, что именно. Составляем договор по электронной почте. Оплачиваете стоимость проекта на карту или счет. Скидываем Вам все листы с чертежами на Вашу почту. При необходимости распечатаем бумажные альбомы онлайн в печатном салоне Вашего города!

    ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (СПОЗУ) В ПОДАРОК!

    При покупке готового проекта дома у нас или при заказе индивидуального проектирования, мы дарим и делаем для Вас бесплатно схему генерального плана (СПОЗУ), расположение проекта Вашего дома именно на Вашем участке!

    Услуги
    • проекты домов
    • коттеджей
    • дизайн-проекты квартир
    • планировки квартир
    Регионы обслуживания
    Россия и Владивосток
    Адрес
    Кирова 13
    690039 Владивосток
    Россия
    +7-4232722309 vk.com/planvl
    Законное владение

    г. Владивосток, ул. Кирова, 23, офис №304

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