Мы занимаемся проектированием и дизайном (делаем проекты домов, коттеджей, дизайн-проекты квартир, планировки квартир)

Как Вы можете купить готовый проект:

Выбираете понравившийся проект. Если доработать планы и фасады, сообщаете нам, что именно. Составляем договор по электронной почте. Оплачиваете стоимость проекта на карту или счет. Скидываем Вам все листы с чертежами на Вашу почту. При необходимости распечатаем бумажные альбомы онлайн в печатном салоне Вашего города!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (СПОЗУ) В ПОДАРОК!

При покупке готового проекта дома у нас или при заказе индивидуального проектирования, мы дарим и делаем для Вас бесплатно схему генерального плана (СПОЗУ), расположение проекта Вашего дома именно на Вашем участке!