Основные направления деятельности студии - разработка архитектуры, дизайна и трёхмерной графики:

моделирование и визуализация low-poly | hi-poly, анимация, создание фотореалистичных 3d изображений; дизайн интерьеров, павильонов, малых архитектурных форм, зданий и сооружений, архитектурных комплексов, ландшафтный дизайн и визуализация, благоустройство территорий, промышленный дизайн, графический дизайн, web дизайн, фото студия, художественная роспись, создание макетов.