Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
КАЗАНЬ ДИЗАЙН
Архитекторы Kazan
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "Ренессанс Славянская" в центре Нижнего Новгорода., КАЗАНЬ ДИЗАЙН КАЗАНЬ ДИЗАЙН
    ЖК "Ренессанс Славянская" в центре Нижнего Новгорода., КАЗАНЬ ДИЗАЙН КАЗАНЬ ДИЗАЙН
    ЖК "Ренессанс Славянская" в центре Нижнего Новгорода., КАЗАНЬ ДИЗАЙН КАЗАНЬ ДИЗАЙН
    +14
    ЖК "Ренессанс Славянская" в центре Нижнего Новгорода.

    Основные направления деятельности студии - разработка архитектуры, дизайна и трёхмерной графики:
    моделирование и визуализация low-poly | hi-poly, анимация, создание фотореалистичных 3d изображений; дизайн интерьеров, павильонов, малых архитектурных форм, зданий и сооружений, архитектурных комплексов, ландшафтный дизайн и визуализация, благоустройство территорий, промышленный дизайн, графический дизайн, web дизайн, фото студия, художественная роспись, создание макетов.

    Услуги
    • ландшфтный дизайн
    • дизайн итерьера
    • архитектура
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Kazan
    Адрес
    420133 Kazan
    Россия
    +7-9053778062 www.kazan-design.com
      Add SEO element