Мастерская эксклюзивного дизайна. Руководитель Васягина Майя. Образование - Архитектор

В профессии уже более 20 лет.

Мастерская занимается проектированием и строительством частных домов, коттеджей.

Ландшафтным дизайном. В приоритете комплексный подход к объекту.

Дизайн интерьера, авторское сопровождение.

Подбор и поставка отделочных материалов, мебели, света, декора.

Ремонт высокого качества, Контроль.