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Дизайнеры интерьера Казань
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    • Мастерская эксклюзивного дизайна. Руководитель Васягина Майя. Образование - Архитектор

    В профессии уже более 20 лет.

    Мастерская занимается проектированием и строительством частных домов, коттеджей.

    Ландшафтным  дизайном. В приоритете комплексный подход к объекту.

    Дизайн интерьера, авторское сопровождение.

    Подбор и поставка отделочных материалов, мебели, света, декора.

    Ремонт высокого качества, Контроль.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • проектирование коттеджей
    • ландшафта. Авторский надзор. Поставка мебели и отделочных материалов.
    Регионы обслуживания
    Республика Татарстан, Казань и Москва
    Адрес
    ул. Салимжанова д.19
    Казань
    Россия
    +790502227468435371045 www. anticastyle.ru
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