Мастерская эксклюзивного дизайна. Руководитель Васягина Майя. Образование - Архитектор
В профессии уже более 20 лет.
Мастерская занимается проектированием и строительством частных домов, коттеджей.
Ландшафтным дизайном. В приоритете комплексный подход к объекту.
Дизайн интерьера, авторское сопровождение.
Подбор и поставка отделочных материалов, мебели, света, декора.
Ремонт высокого качества, Контроль.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- проектирование коттеджей
- ландшафта. Авторский надзор. Поставка мебели и отделочных материалов.
- Регионы обслуживания
- Республика Татарстан, Казань и Москва
- Адрес
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ул. Салимжанова д.19
Казань
Россия
+790502227468435371045 www. anticastyle.ru