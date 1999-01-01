Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров с 1999 года.
Дизайну интерьеров обучалась на кафедре «Дизайн архитектурной среды» МАрхИ. Состою в международной ассоциации «Союз дизайнеров». Главным в работе считаю свободу творчества и в то же время умение слышать заказчика, уважать его мироощущение, потому что без чуткости, душевности и доверия одного профессионализма недостаточно.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- планировки
- 3D визуализации
- рабочие чертежи
- авторский надзор
- текстильный дизайн
- пошив штор
- декорирование
- Показать все 8 услуги
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- Финалист десятого сезона международного конкурса PinWin
- Адрес
-
125057 Москва
Россия
+7-9160894033 archiprofi.ru/allportfolio/sofya-todorovskaya