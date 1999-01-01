Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров с 1999 года.

Дизайну интерьеров обучалась на кафедре «Дизайн архитектурной среды» МАрхИ. Состою в международной ассоциации «Союз дизайнеров». Главным в работе считаю свободу творчества и в то же время умение слышать заказчика, уважать его мироощущение, потому что без чуткости, душевности и доверия одного профессионализма недостаточно.