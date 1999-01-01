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дизайнер Софья Тодоровская
Дизайнеры интерьера Москва
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    Занимаюсь дизайном частных и общественных интерьеров с 1999 года.
    Дизайну интерьеров обучалась на кафедре «Дизайн архитектурной среды» МАрхИ. Состою в международной ассоциации «Союз дизайнеров». Главным в работе считаю свободу творчества и в то же время умение слышать заказчика, уважать его мироощущение, потому что без чуткости, душевности и доверия одного профессионализма недостаточно.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • планировки
    • 3D визуализации
    • рабочие чертежи
    • авторский надзор
    • текстильный дизайн
    • пошив штор
    • декорирование
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Финалист десятого сезона международного конкурса PinWin
    Адрес
    125057 Москва
    Россия
    +7-9160894033 archiprofi.ru/allportfolio/sofya-todorovskaya
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