Дизайн студия Ксении Деминой

– это молодой, амбициозный коллектив, умеющий работать в разных стилевых направлениях, не боящийся экспериментов.

- это уральская школа дизайна. Дизайнеры – выпускники Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Академии (г. Екатеринбург)

- это инженерный подход

Политика нашей студии – индивидуальный подход и понимание. В каждый проект мы вкладываем тепло, с вниманием относимся к деталям и стараемся сделать интерьер родным и близким заказчику.