Дизайн студия Ксении Деминой
– это молодой, амбициозный коллектив, умеющий работать в разных стилевых направлениях, не боящийся экспериментов.
- это уральская школа дизайна. Дизайнеры – выпускники Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Академии (г. Екатеринбург)
- это инженерный подход
Политика нашей студии – индивидуальный подход и понимание. В каждый проект мы вкладываем тепло, с вниманием относимся к деталям и стараемся сделать интерьер родным и близким заказчику.
- Услуги
- Визуализация интерьера
- Выбор мебели
- Дизайн лоджии
- Дизайн ванной комнаты
- Дизайн детской
- Дизайн детской спальни
- Дизайн игровой комнаты
- Дизайн кладовок
- Дизайн кухни
- Консультация по цвету
- План дома
- План этажа
- Планировка пространства
- Проект гардеробной
- Украшение дома
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- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Адрес
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350901 Краснодар
Россия
+7-9094689687 dk-prodesign.ru