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Студия дизайна интерьера Ксении Деминой
Дизайнеры интерьера Краснодар
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Проекты

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    • Квартира ЖК Триумф, Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Квартира ЖК Триумф, Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Квартира ЖК Триумф, Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Студия дизайна интерьера Ксении Деминой Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    +20
    Квартира ЖК Триумф

    Дизайн студия Ксении Деминой 

    – это молодой, амбициозный коллектив, умеющий работать в разных стилевых направлениях, не боящийся экспериментов. 

    - это уральская школа дизайна. Дизайнеры – выпускники Уральской Государственной Архитектурно-Художественной Академии (г. Екатеринбург)

    - это инженерный подход

    Политика нашей студии – индивидуальный подход и понимание. В каждый проект мы вкладываем тепло, с вниманием относимся к деталям и стараемся сделать интерьер родным и близким заказчику.

    Услуги
    • Визуализация интерьера
    • Выбор мебели
    • Дизайн лоджии
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн детской
    • Дизайн детской спальни
    • Дизайн игровой комнаты
    • Дизайн кладовок
    • Дизайн кухни
    • Консультация по цвету
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Проект гардеробной
    • Украшение дома
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    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    350901 Краснодар
    Россия
    +7-9094689687 dk-prodesign.ru
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