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Вопрос декорирования стен всё чаще приводит нас к стандартному набору средств: обои в спальне и гостиной, крашенные стены в детской, плитка в ванной и на кухне, или – совсем уже редко – декоративные и венецианские штукатурки – куд…
Многих прельщает дизайн квартиры-студии своей просторной планировкой и возможностью гибко создавать в интерьере многофункциональное пространство. Но, обдумывая варианты превращения своей квартиры в такое open-space помещение, не с…