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DS the Universe
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект №26 ул.Плотникова, DS the Universe DS the Universe Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Проект №26 ул.Плотникова, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    Проект №26 ул.Плотникова, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    +23
    Проект №26 ул.Плотникова
    Проект №23 ТИЗ Новопокровское, DS the Universe DS the Universe Полы
    Проект №23 ТИЗ Новопокровское, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    Проект №23 ТИЗ Новопокровское, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    +3
    Проект №23 ТИЗ Новопокровское
    Проект №21 ул.Пушкина, DS the Universe DS the Universe Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    Проект №21 ул.Пушкина, DS the Universe DS the Universe Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Проект №21 ул.Пушкина, DS the Universe DS the Universe Гостиные в эклектичном стиле Многоцветный
    +4
    Проект №21 ул.Пушкина
    Проект № 25 ул.Народная, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    Проект № 25 ул.Народная, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    Проект № 25 ул.Народная, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле минимализм
    +10
    Проект № 25 ул.Народная
    Утечино, DS the Universe DS the Universe Гостиная в стиле лофт
    Утечино, DS the Universe DS the Universe Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Утечино, DS the Universe DS the Universe Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +20
    Утечино
    Квартира- студия для молодого художника, DS the Universe DS the Universe
    Квартира- студия для молодого художника, DS the Universe DS the Universe
    Квартира- студия для молодого художника, DS the Universe DS the Universe
    +30
    Квартира- студия для молодого художника
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    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • визуализация
    • изготовление чертежей
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород
    Адрес
    603005 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9306743467 dsuniverse.ru
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