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Арх·Дом
Архитекторы Москва, Одинцово
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Мансардный дом, Арх·Дом Арх·Дом
    Мансардный дом, Арх·Дом Арх·Дом
    Мансардный дом, Арх·Дом Арх·Дом
    +1
    Мансардный дом
    100% Райт. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Загородные дома Кирпичи
    100% Райт. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Дома на одну семью Кирпичи
    100% Райт. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Дома с террасами Кирпичи
    +2
    100% Райт. Дом в стиле Райта.
    Дом Прерий. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Дома на одну семью
    Дом Прерий. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Загородные дома
    Дом Прерий. Дом в стиле Райта., Арх·Дом Арх·Дом Дома с террасами
    Дом Прерий. Дом в стиле Райта.
    ​Русская дача., Арх·Дом Арх·Дом Вилла Бежевый
    ​Русская дача., Арх·Дом Арх·Дом Дома на одну семью Дерево Бежевый
    ​Русская дача., Арх·Дом Арх·Дом Загородные дома Изделия из древесины Белый
    +1
    ​Русская дача.
    ​Дом у моря. Краснодарский край. , Арх·Дом Арх·Дом Дома на одну семью Бетон
    ​Дом у моря. Краснодарский край. , Арх·Дом Арх·Дом Вилла Железобетон
    ​Дом у моря. Краснодарский край. , Арх·Дом Арх·Дом Вилла Дерево
    +2
    ​Дом у моря. Краснодарский край.
    ​Кирпичный дом, Арх·Дом Арх·Дом Дома на одну семью Кирпичи Бежевый
    ​Кирпичный дом, Арх·Дом Арх·Дом Вилла Изделия из древесины
    ​Кирпичный дом, Арх·Дом Арх·Дом Загородные дома Кирпичи
    +1
    ​Кирпичный дом

    Проектирование загородных домов, коттеджей. Мы берем на себя ответственность за каждый этап — от концептуального эскиза до рабочего проекта.

    Для заказчиков из других регионов и занятых клиентов предлагаем отлаженную систему удаленного проектирования. Обсуждение проекта проходит в комфортных условиях, в удобное для Вас время.

    Услуги
    • проектирование загородных домов
    • архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва и Одинцово
    Адрес
    143006 Москва, Одинцово
    Россия
    +7-9252197915 www.a-r-c-h.ru
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