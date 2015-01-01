10 ванных комнат во французском стиле

Французский стиль славится своим умением преподносить с должным изяществом даже самые простые вещи. Интерьер ванной комнаты в такой стилистике несет в себе благородство и долю роскоши, воплотив в себе колорит барокко, ампира и рок…

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