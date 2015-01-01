Студия дизайна интерьера «АРТэврика» занимается проектированием жилых и общественных интерьеров. нашей студии создадут для Вас индивидуальное и максимально комфортное пространство, помогут в подборе строительных и отделочных материалов. Декораторы студии дизайна порекомендуют необходимое оборудование, мебель, освещение, ткани – Вы получите поистине вдохновляющий интерьер!Мы занимаемся проектированием интерьеров с 2005 года.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург Москва Краснодар
- Адрес
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ул.Бориса Ельцина, д.3а, оф.617
620014 Екатеринбург
Россия
+7-9226002180 artevrika.ru
г.Екатеринбург, Шейнкмана 108-61