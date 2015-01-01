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АРТэврика
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Элегантная классика., АРТэврика АРТэврика Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Камень Коричневый
    Элегантная классика., АРТэврика АРТэврика Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Камень Коричневый
    Элегантная классика., АРТэврика АРТэврика Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +53
    Элегантная классика.
    Караоке бар "Черничные ночи", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в эклектичном стиле
    Караоке бар "Черничные ночи", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в эклектичном стиле
    Караоке бар "Черничные ночи", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в эклектичном стиле
    +9
    Караоке бар "Черничные ночи"
    Голубая мечта., АРТэврика АРТэврика Кухни в эклектичном стиле Белый
    Голубая мечта., АРТэврика АРТэврика Гостиные в эклектичном стиле Бирюзовый
    Голубая мечта., АРТэврика АРТэврика Спальня в эклектичном стиле Бирюзовый
    +8
    Голубая мечта.
    ЖК Мирный, АРТэврика АРТэврика
    ЖК Мирный, АРТэврика АРТэврика
    ЖК Мирный, АРТэврика АРТэврика
    +9
    ЖК Мирный
    Винотека "Бурбон", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в стиле модерн
    Винотека "Бурбон", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в стиле модерн
    Винотека "Бурбон", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Винотека "Бурбон"

    Студия дизайна интерьера «АРТэврика» занимается проектированием жилых и общественных интерьеров.  нашей студии создадут для Вас индивидуальное и максимально комфортное пространство, помогут в подборе строительных и отделочных материалов. Декораторы студии дизайна порекомендуют необходимое оборудование, мебель, освещение, ткани – Вы получите поистине вдохновляющий интерьер!Мы занимаемся проектированием интерьеров с 2005 года.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург Москва Краснодар
    Адрес
    ул.Бориса Ельцина, д.3а, оф.617
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9226002180 artevrika.ru
    Законное владение

    г.Екатеринбург, Шейнкмана 108-61

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