Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Art Universal Group
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Старинный комод, комод в классическом стиле, Art Universal Group Art Universal Group ГостинаяШкафы и серванты Дерево Серый
    Старинный комод, комод в классическом стиле, Art Universal Group Art Universal Group ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Дерево Серый
    Старинный комод, комод в классическом стиле, Art Universal Group Art Universal Group ГардеробнаяАксессуары и декор Дерево Серый
    Старинный комод, комод в классическом стиле
    Винтажная мебель, винтажный комод, Art Universal Group Art Universal Group ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Дерево Серый
    Винтажная мебель, винтажный комод, Art Universal Group Art Universal Group ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Дерево Серый
    Винтажная мебель, винтажный комод, Art Universal Group Art Universal Group ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды Дерево Серый
    Винтажная мебель, винтажный комод
    Роспись мебели, Art Universal Group Art Universal Group КухняКухонная мебель Дерево Многоцветный
    Роспись мебели, Art Universal Group Art Universal Group ГостинаяАксессуары и декорации Дерево Многоцветный
    Роспись мебели, Art Universal Group Art Universal Group ГостинаяШкафы и серванты Дерево Многоцветный
    +5
    Роспись мебели
    Современная живопись, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Синий
    Современная живопись, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Красный
    Современная живопись, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Зеленый
    Современная живопись
    Графика карандашом, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Серый
    Графика карандашом, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Серый
    Графика карандашом, Art Universal Group Art Universal Group Произведения искусстваКартины и принты Бумага Серый
    Графика карандашом
    Роспись стен в интерьере, Art Universal Group Art Universal Group Гостиные в эклектичном стиле
    Роспись стен в интерьере, Art Universal Group Art Universal Group Спальня в эклектичном стиле
    Роспись стен в интерьере, Art Universal Group Art Universal Group Рабочий кабинет в эклектичном стиле
    +1
    Роспись стен в интерьере

    Художественная и мебельная мастерская Art Universal Group. Основное направление деятельности это изготовление мебели из массива с художественной росписью и живописным декором на заказ. Также возможно изготовление мебели в старинном стиле, с элементами рельефной резьбы. Роспись стен в интерьере также является излюбленным занятием художников мастерской.

    Услуги
    • Роспись мебели
    • декор мебели
    • роспись стен
    • изготовление мебели на заказ
    Регионы обслуживания
    По всей России и Москва
    Адрес
    Остаповский проезд, дом 12
    109316 Москва
    Россия
    +7-9036889379 uniartgroup.com
      Add SEO element