Художественная и мебельная мастерская Art Universal Group. Основное направление деятельности это изготовление мебели из массива с художественной росписью и живописным декором на заказ. Также возможно изготовление мебели в старинном стиле, с элементами рельефной резьбы. Роспись стен в интерьере также является излюбленным занятием художников мастерской.