Художественная и мебельная мастерская Art Universal Group. Основное направление деятельности это изготовление мебели из массива с художественной росписью и живописным декором на заказ. Также возможно изготовление мебели в старинном стиле, с элементами рельефной резьбы. Роспись стен в интерьере также является излюбленным занятием художников мастерской.
- Услуги
- Роспись мебели
- декор мебели
- роспись стен
- изготовление мебели на заказ
- Регионы обслуживания
- По всей России и Москва
- Адрес
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Остаповский проезд, дом 12
109316 Москва
Россия
+7-9036889379 uniartgroup.com