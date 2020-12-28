Если вы решили изменить облик своего дома или создать эксклюзивный дизайн интерьера новой квартиры - вы обратились по адресу! Мы предлагаем разработку качественного дизайн-проекта жилых и коммерческих пространств в Санкт-Петербурге и других городах. Мы работаем в различных стилистических направлениях, а визитная карточка MC INTERIOR - это дизайн интерьера в современном стиле.