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MC Interior
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior Гостиная в классическом стиле
    Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior Гостиная в классическом стиле
    Интерьер загородного дома в современном стиле, MC Interior MC Interior Гостиная в классическом стиле
    +22
    Интерьер загородного дома в современном стиле
    Неоклассический интерьер в центре Санкт-петербурга, MC Interior MC Interior Гостиная в классическом стиле
    Неоклассический интерьер в центре Санкт-петербурга, MC Interior MC Interior Рабочий кабинет в классическом стиле
    Неоклассический интерьер в центре Санкт-петербурга, MC Interior MC Interior Рабочий кабинет в классическом стиле
    +11
    Неоклассический интерьер в центре Санкт-петербурга
    Luxury minimalism, MC Interior MC Interior Спальня в стиле минимализм
    Luxury minimalism, MC Interior MC Interior Спальня в стиле минимализм
    Luxury minimalism, MC Interior MC Interior Спальня в стиле минимализм
    +18
    Luxury minimalism
    Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
    Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Кухня в стиле минимализм
    Минималистичный дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Минималистичный дизайн загородного дома
    Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
    Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
    Квартира ЛОФТ, MC Interior MC Interior Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Квартира ЛОФТ
    Дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Гостиные в эклектичном стиле
    Дизайн загородного дома, MC Interior MC Interior Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +19
    Дизайн загородного дома

    Если вы решили изменить облик своего дома или создать эксклюзивный дизайн интерьера новой квартиры - вы обратились по адресу! Мы предлагаем разработку качественного дизайн-проекта жилых и коммерческих пространств в Санкт-Петербурге и других городах. Мы работаем в различных стилистических направлениях, а визитная карточка MC INTERIOR - это дизайн интерьера в современном стиле.

    Услуги
    • Проектирование
    • управление проектами
    • декорирование
    • дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • St. Petersburg
    • russia
    • MOCSOW RUSSIA the Kremlin
    • Ukraine
    • Санкт-Петербург
    • Saint-Petrsburg
    Награды компании
    Лучшая награда – это комфорт и положительные эмоции наших клиентов!
    Адрес
    Кожевенная линия 40 Порт Севкабель
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129479111 mcinterior.ru
    Законное владение

    Россия, Санкт-Петербург, 
    Кожевенная линия 40 Порт Севкабель

    Отзыв

    Dasha Akulenko Dasha Akulenko
    Ситуация: - маленькая квартира (34 кв м), ограниченный бюджет (на все работы по ремонту дизайн, строители, мебель; бюджет не минимальный, но и не для лакшери квартиры), основная задача – эргономика пространства и работы "под ключ" (мониторинг отделочных работ, контроль со стороны дизайнера). То, что такой тип проектов далек от основного профиля MC Interior, обсуждалось, Александр* уверил, что проект интересен - Договор подписан на подготовку дизайн-проекта и авторский надзор за выполнением работ. Аванс за дизайн-проект оплачен в размере 50% – 50 000 руб. Срок работ по дизайн-проекту в договоре с 28.12.2020 по 05.02.2021 - По итогу на 26.02.2021 мы получили: обмер объекта, план освещения и розеток (ремонтные работы для реализации плана составили бы 70% от бюджета, при этом со строителями от Александра мы общались самостоятельно), оценка изготовления мебели (заняло бы 60% от бюджета). - Умения учитывать бюджет проекта у Александра нет совсем. Ровно как и в целом понимания стоимости реализации дизайн-проекта. - Общение с клиентом. Александр мог позволить себе отвечать на вопросы по двое суток, не отвечать на прямые вопросы по срокам. Презентации планов не было – просто скинул файл для самостоятельного изучения. - После предоставления оценки изготовления мебели (причем план шкафа-купе не соответствовал плану расстановки мебели), отвратительного общения, срыва сроков, игнорирования бюджетов проета было принято решение расторгнуть отношения. - А теперь вишенка на торте: вопросы урегулирования взаиморасчетов (напомню, был оплачен аванс 50 000 руб), Александр просто проигнорировал. Считай, просто так человеку подарили деньги. Вывод: - если у вас нет вообще ограничений по бюджету ни на сам дизайн-проект, ни на последующий ремонт (то есть если у вас квартира ~ 35 метров, то на все готовьте ~ 3 млн р), а также если вам ок на срыв сроков и на то, что исполнитель будет тупо молчать на ваши вопросы/уточнения – Александр лучший вариант. *Александр – это Александр Андреев, арт-директор MCINTERIOR
    около 1 года назад
    Дата проекта: Февраль 2021
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    Таисия Качалова
    Не знаю кому как, мне очень понравилось, что концерт проходил под открытым небом! Просто класс. Цена билетов - одна. Зон нет. И с погодой нам очень повезло на 25 сентября)
    больше 1 года назад
    Sergey Negodyaev
    Смешанные ощущения от посещения. Складываются ощущение что на каком-то этапе решили бросить и не доделывать то, что задумали... Есть неплохие заведения с едой и напитками, вагончик с трдельниками, но по большому счету делать там нечего. Как концертная площадка вообще странный выбор
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 6

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