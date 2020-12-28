Если вы решили изменить облик своего дома или создать эксклюзивный дизайн интерьера новой квартиры - вы обратились по адресу! Мы предлагаем разработку качественного дизайн-проекта жилых и коммерческих пространств в Санкт-Петербурге и других городах. Мы работаем в различных стилистических направлениях, а визитная карточка MC INTERIOR - это дизайн интерьера в современном стиле.
- Услуги
- Проектирование
- управление проектами
- декорирование
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- St. Petersburg
- russia
- MOCSOW RUSSIA the Kremlin
- Ukraine
- Санкт-Петербург
- Saint-Petrsburg
- Награды компании
- Лучшая награда – это комфорт и положительные эмоции наших клиентов!
- Адрес
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Кожевенная линия 40 Порт Севкабель
199106 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129479111 mcinterior.ru
Россия, Санкт-Петербург,
Кожевенная линия 40 Порт Севкабель