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Архитектурное бюро Борщ
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ Гостиные в эклектичном стиле
    Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ ГостинаяТабуреты и стулья
    Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ Ванная комната в эклектичном стиле
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    Интерьер квартиры на ул. Кирочная, Санкт-Петербург
    Выставка, посвященная усадьбе А.И. Штакеншнейдера, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Выставка, посвященная усадьбе А.И. Штакеншнейдера, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Выставка, посвященная усадьбе А.И. Штакеншнейдера, Архитектурное бюро Борщ Архитектурное бюро Борщ Медиа комнаты в эклектичном стиле
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    Выставка, посвященная усадьбе А.И. Штакеншнейдера

    Архитектурное бюро Борщ - не просто еще одна архитектурная мастерская, а новый для Петербурга образовательно-просветительский проект. Основа нашей работы — архитектурное проектирование и дизайн, но цель нашего бюро гораздо глобальнее — расширить границы понимания архитектуры и искусств.

    Каким бы проектом мы ни занимались, мы строим свою работу на следующих принципах: Междисциплинарность: наши специалисты совмещают технические знания и практические навыки с творческой интуицией и глубоким пониманием теории архитектуры. Нам интересны задачи и исследования в областях, смежных с архитектурой. Осознанность: мы стремимся к использованию экологичных материалов и переосмыслению объектов старины.

    Международная экспертиза: основатели мастерской — архитекторы, выпускники СПбГАСУ и Академии Искусств Сан-Франциско, с 7-летним опытом работы в России и США. Контекст: для нас важна среда, в том числе культурная, природная, экономическая, историческая и градостроительная. Мы обращаем особое внимание на исследования рынка, следим за российскими и мировыми тенденциями в области искусства. Доступность: также как в проектной деятельности мы стремимся к оптимизации сметы и минимально потраченному бюджету, так и цель нашей образовательной деятельности — популяризация архитектурных идей и дизайн-грамотности. Почему "Борщ"? Мы смешиваем разные практики, дисциплины и подходы, одинаково ценим каждый "ингредиент" нашей работы и создаем то, что объединяет.

    Услуги
    • Архитектура зданий: дизайн-проект
    • авторский надзор
    • консультации; Градостроительсво; Общественные и жилые интерьеры: дизайн-проект
    • консультации; Мебель
    • светильники и керамика. Авторские проекты мастерской и работы на заказ; Освещение
    • мебель
    • посуда из керамики. Авторские и винтажные объекты; Графика архитектурных проектов
    • диаграммы
    • карты
    • логотипы и прочее; Междисциплинарные исследования в области архитектуры.
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    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва и МО
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9111644360 archborsch.com
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