Архитектурное бюро Борщ - не просто еще одна архитектурная мастерская, а новый для Петербурга образовательно-просветительский проект. Основа нашей работы — архитектурное проектирование и дизайн, но цель нашего бюро гораздо глобальнее — расширить границы понимания архитектуры и искусств.

Каким бы проектом мы ни занимались, мы строим свою работу на следующих принципах: Междисциплинарность: наши специалисты совмещают технические знания и практические навыки с творческой интуицией и глубоким пониманием теории архитектуры. Нам интересны задачи и исследования в областях, смежных с архитектурой. Осознанность: мы стремимся к использованию экологичных материалов и переосмыслению объектов старины.

Международная экспертиза: основатели мастерской — архитекторы, выпускники СПбГАСУ и Академии Искусств Сан-Франциско, с 7-летним опытом работы в России и США. Контекст: для нас важна среда, в том числе культурная, природная, экономическая, историческая и градостроительная. Мы обращаем особое внимание на исследования рынка, следим за российскими и мировыми тенденциями в области искусства. Доступность: также как в проектной деятельности мы стремимся к оптимизации сметы и минимально потраченному бюджету, так и цель нашей образовательной деятельности — популяризация архитектурных идей и дизайн-грамотности. Почему "Борщ"? Мы смешиваем разные практики, дисциплины и подходы, одинаково ценим каждый "ингредиент" нашей работы и создаем то, что объединяет.